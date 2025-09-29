Marc Marquez holt sich die historische MotoGP-Comeback-Krone

HQ

Vom Schmerz zum Gewinn. Am Sonntag besiegelte Marc Marquez in Motegi seine Rückkehr an die Spitze der MotoGP und beendete damit eine lange Wartezeit seit seinem letzten WM-Titel. Einst befürchtet, durch Stürze, Operationen und das Gerücht über den Rücktritt verloren zu gehen, hat der Spanier seine Karriere auf einer Ducati verändert, die einst sein schärfster Rivale war. Mit dieser neuen Krone reiht er sich in die Legenden des Sports ein und zieht mit seinem langjährigen Widersacher Valentino Rossi gleich. Sein Triumph beruhte nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit, er erholte sich von Jahren im Schatten und dominierte erneut die Startaufstellung. "Ich bin mit mir im Reinen. Es war die schwierigste Herausforderung meiner Karriere. Ich kam in die MotoGP und habe sofort gewonnen", sagte Marquez nach dem Ziel in Motegi. "Aber dann, vom Ruhm her, war ich mit vielen Verletzungen im tiefsten Moment meiner Karriere. Aber ich habe nie aufgegeben!"