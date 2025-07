Nick Kyrgios stellt Jannik Sinners Sieg mit einem Sternchen in Frage und erinnert an dessen Dopingstrafe

HQ

Nick Kyrgios war einer der Spieler, die mit Jannik Sinner und seinem Dopingfall am meisten in Verbindung standen: Der Italiener, die Nummer 1 der Welt und jüngste Wimbledon-Sieger, wurde im vergangenen Jahr während des Indian Wells Masters 1.000 in Clostebol positiv getestet und für drei Monate gesperrt, ohne ein großes Turnier zu verpassen.

"Trauriger Tag für Tennis. Fairness im Tennis gibt es nicht", sagte Kyrgios bereits im Februar und sagte, dass "Sinners Team alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um einfach weiterzumachen und eine 3-monatige Sperre zu nehmen, keine verlorenen Titel, kein verlorenes Preisgeld".

Diesmal postete der Australier, ohne viel näher darauf einzugehen, einfach ein Sternchen auf X (Twitter).

Jeder verstand, was er meinte: Er stellte in Frage, dass Sinners Sieg nicht verdient war, da Sinner eine höhere Strafe hätte erhalten müssen. Während niemand in Frage stellt, dass Sinner Wimbledon sauber gespielt hat, sind viele Tennisspieler, nicht nur Kyrgios, der Meinung, dass Sinner eine längere Sperre hätte erhalten sollen und stattdessen eine günstige Behandlung aufgrund seines Status oder seiner wirtschaftlichen Ressourcen erhalten hätte, da er nur eine dreimonatige Sperre absaß, die zwischen dem Spieler und der Welt-Anti-Doping-Agentur vereinbart wurde, und die praktischerweise zwischen den Grand Slams stattfand, damit er nicht viele Punkte im Ranking verlieren würde.

In seinem Repost stellen sich einige Leute auf die Seite von Kyrgios und verspotten Sinner als "Doper". Andere haben jedoch geantwortet und Sinners Zustand mit denen von Kyrgios verglichen, wobei einer von ihnen argumentierte, dass das Sternchen bedeutet, dass das einzige Grand-Slam-Finale, das er bekam, Wimbledon 2022, darauf zurückzuführen war, dass Nadal im Halbfinale einen Walkover gab.