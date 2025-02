Novak Djokovic sagt, dass die meisten Tennisspieler mit Jannik Sinners Vorsatz unzufrieden sind

HQ

Die dreimonatige Sperre von Jannik Sinner, die der italienische Tennisspieler akzeptierte, so dass die WADA ihren Einspruch gegen eine Wiederaufnahme des Verfahrens, die zu einer Sperre von bis zu zwei Jahren hätte führen können, fallen vielen Tennisspielern nicht gut an, die seit Samstag ihre Besorgnis über die Bevorzugung äußern.

Die Professional Tennis Players Associating (PTPA), ein 2019 von Vasek Pospisil und Novak Djokovic gegründeter Verband als Alternative zur Association of Tennis Professionals (ATP), der sich ausschließlich den Spielern widmet, veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt, dass "das 'System' kein System ist, es ist ein Club", ein Deckmantel für "maßgeschneiderte Deals, unfaire Behandlung und widersprüchliche Entscheidungen". Er sagt, es gebe eine Voreingenommenheit, die eine "tiefe Respektlosigkeit gegenüber jedem Sport und seinen Fans" zeige.

Seine Gewerkschaft ist strikt gegen die Entscheidung. Aber wie sieht es mit Djokovic persönlich aus? Am Montag, in der Pressekonferenz nach dem Sieg im Doppel mit Fernando Verdasco bei den Doha Open (6:1, 6:1 gegen Khachanov und Bublik), sagte der Serbe, dass "die meisten Spieler das Gefühl haben, dass es nicht fair war, sie denken, dass es eine Bevorzugung gegeben hat, dass man den Prozess beeinflussen kann, wenn man ein Top-Spieler ist.", wie in AS zu lesen ist.

"Es gibt einen Konsens oder eine Mehrheit der Spieler, die in der Umkleidekabine sprechen, nicht nur in den letzten Tagen, die mit der Art und Weise, wie dieser Prozess gehandhabt wurde, nicht zufrieden sind." Djokovic stellt die Unschuldsvermutung von Sinner nicht in Frage, ebenso wie von Iga Swiatek, die im vergangenen Jahr ebenfalls in einen ähnlichen Fall verwickelt war und eine kleinere Sperre erhielt. Aber "wir müssen uns entscheiden, Inkonstanz ist etwas, das die Spieler frustriert. Wenn Sie jeden Fall einzeln behandeln, gibt es keine Transparenz, einige sind transparent und andere nicht. Er beteuerte seine Unschuld, aber die Regel besagt, dass dies in angemessener Zeit geschehen muss.".

Kurz gesagt, Djokovic ist der Meinung, dass, wenn Sinners Fall (die Nummer 1 der Tenniswelt und wohlhabend genug, um die besten Anwälte des Sports zu bezahlen) eine Sonderbehandlung erhielte, dies keine Ausnahme sein sollte.