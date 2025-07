Unglaubliche Statistiken zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nach dem Wimbledon-Finale

HQ

Mit dem Sieg von Jannik Sinner in Wimbledon über Carlos Alcaraz beendete der Spanier eine Siegesserie von 24 Matches, die längste seiner Karriere. Es verringert auch den Abstand im direkten Vergleich zwischen den beiden Spielern auf 8:5 (Alcaraz gewann achtmal, darunter fünf Siege in Folge, eine weitere Siegesserie wurde am Sonntag unterbrochen).

Damit kann Sinner seinen Abstand in der ATP-Rangliste ausbauen, in der Sinner nach dem Update vom Montag mit 12.030 Punkten an der Spitze liegt, Alcaraz liegt mit 8.600 Punkten an zweiter Stelle. Selbst wenn Alcaraz gewonnen hätte, würde Sinner seinen Top-1-Platz im ATP-Ranking noch einige Wochen halten: Der Italiener ist seit 58 Wochen in Folge, seit dem 10. Juni 2024, die Nummer 1 der Welt. Unterdessen war Carlos Alcaraz in vier verschiedenen Stints "nur" 36 Wochen lang die Nummer 1 der Welt und fiel am 10. September 2023 von der Spitzenposition ab.

Alcaraz, der fast zwei Jahre jünger ist als Sinner (geboren im Mai 2003, Sinner wurde im August 2001 geboren) führt nach wie vor bei den Titeln: 21 Karrieretitel, darunter 5 Grand Slams, mit nur einem verlorenen Finale (Wimbledon 2025). Mittlerweile hat Sinner 20 ATP-Titel, darunter 4 Grand Slams, und nur ein Finale verloren (Roland Garros 2025).

Zusammen haben sie alle letzten sieben Grand-Slam-Sieger dominiert: Sinner gewann die Australian Open 2024, Alcaraz gewann Roland Garros und Wimbledon 2024, dann gewann Sinner die US Open 2024 und die Australian Open 2025. Alcaraz gewann letzten Monat Roland Garros 2025, beim ersten Mal trafen beide in einem Grand-Slam-Finale aufeinander, und jetzt gewinnt Sinner 2025 Wimbledon.

Im Jahr 2023 gewann Djokovic alle Grand Slams mit Ausnahme von Roland Garros. Die letzten Male, dass ein anderer Spieler als Alcaraz, Sinner, Djokovic und Nadal in den letzten fünf Jahren ein Major gewonnen hat, waren die US Open 2020 (Dominic Thiem) und Daniil Medvédev (US Open 2021).

In den vergangenen zwei Jahren gewann Sinner 99 seiner 110 Matches, Alcaraz 102 von 121 Matches. Mit sehr ähnlichen Statistiken stellt sich nun die Frage, ob sie in der Lage sein werden, das Niveau in den kommenden Jahren zu halten... und ob jemand in der Lage sein wird, sich gegen sie zu stellen. Wird es "einen neuen Djokovic" geben, um eine neue "Big Three"-Ära einzuläuten?