Jannik Sinner und Carlos Alcaraz erteilen eine Lektion im Sportsgeist, während sich die Rivalität verschärft

Jannik Sinner revanchierte sich an Carlos Alcaraz und stemmte seine erste Wimbledon-Trophäe in die Höhe. Einen Monat nach dem Finale von Roland Garros, als Carlitos drei Meisterschaftspunkte und zwei Sätze Rückstand rettete, um die Trophäe in die Höhe zu stemmen, trafen die beiden besten Spieler der Welt erneut aufeinander, und dieses Mal war der Italiener von Anfang an besser.

Einige empfinden Freude, andere Enttäuschung, aber insgesamt feiert die Tenniswelt die Konsolidierung einer Rivalität, die das Herrentennis in eine neue Ära nach den Big Three führen wird, ähnlich der zwischen Roger Federer und Rafa Nadal. In typischer Tennis-Manier bewies jeder Spieler eine Meisterklasse des Respekts, indem er sich bei der Siegerehrung in Wimbledon bei seinem Rivalen bedankte und ihn lobte.

"Carlos, danke für den Spieler, der du bist", sagte Sinner. "Es ist so schwierig, gegen dich zu spielen, aber wir haben eine erstaunliche Beziehung abseits und auf dem Platz. Mach weiter, mach weiter Druck und du wirst diese [Trophäe] viele Male in den Händen halten. Sie haben bereits zwei!", sagte Sinner, der hinzufügte: "Ich schaue immer wieder zu Carlos auf, weil ich auch heute das Gefühl hatte, dass er ein paar Dinge besser macht als ich."

Sinner verprügelte auch seine Familie, die Zeuge seines großartigen Spiels gegen Alcaraz wurde. "Es ist etwas ganz Besonderes. Meine Eltern hier zu sehen, meinen Bruder, mein ganzes Team, das ist unglaublich. Eigentlich ein besonderer Dank an meinen Bruder, denn an diesem Wochenende gibt es kein Formel-1-Rennen, deshalb ist er hier", scherzte er und war stolz darauf, nicht nur seine erste Wimbledon-Trophäe mitgebracht zu haben, sondern auch den ersten Einzeltitel, bei den Herren oder Frauen, für einen italienischen Spieler beim Rasen-Grand-Slam.

Alcaraz dankt Sinner dafür, dass er sich verbessert hat

"Es ist schwer zu verlieren. Es ist immer schwer zu verlieren, auch wenn es im Finale ist, aber zuerst muss ich Jannik noch einmal gratulieren", sagte Alcaraz und fügte hinzu, dass es "eine wirklich verdiente Trophäe" sei. "Ich freue mich wirklich für dich. Also mach einfach weiter so, und ich bin wirklich glücklich, dass ich eine wirklich gute Beziehung außerhalb des Platzes aufbauen kann, aber dann eine gute Rivalität auf dem Platz. Das lässt mich jeden Tag besser werden."

Zu sagen "Du bringst mich dazu, mich zu verbessern" mag im Tennis ein Thema sein, aber es ist dennoch wahr, wie sich während der Big-Three-Ära zeigte, als Nadal, Federer und Djokovic zwei Jahrzehnte lang einander jagten. Alcaraz erklärte es in einem Interview nach dem Spiel über ATP weiter:

"Wir bauen eine wirklich große Rivalität auf, weil wir Finals von Grand Slams und Masters spielen - die besten Turniere der Welt. Es wird immer besser werden. Ich bin einfach sehr dankbar dafür, weil es mir die Möglichkeit gibt, in jedem Training, jeden Tag einfach 100 Prozent zu geben, einfach um besser zu werden, dank dessen. Das Niveau, das ich halten und steigern muss, wenn ich Jannik schlagen will, ist wirklich hoch."