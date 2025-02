Jannik Sinner akzeptiert 3-monatige Sperre und droht damit deutlich länger

HQ

Jannik Sinner, nach wie vor amtierende Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, hat sich mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) in seinem Dopingfall geeinigt und eine dreimonatige Sperre vom Tennis akzeptiert. Letztes Jahr wurde er positiv auf Clostebol getestet, eine verbotene Substanz, aber der Spieler verteidigte sich immer, dass es unbeabsichtigt war und nur durch den Kontakt seines Physiotherapeuten in sein System gelangte.

Die WADA hat seine Erklärung akzeptiert und eingeräumt, dass "Herr Sinner nicht die Absicht hatte, zu betrügen, und dass seine Exposition gegenüber Clostebol keinen leistungssteigernden Nutzen brachte und ohne sein Wissen als Ergebnis der Fahrlässigkeit von Mitgliedern seiner Entourage stattfand".

"Nach dem Kodex und aufgrund des CAS-Präzedenzfalls trägt ein Athlet jedoch die Verantwortung für die Fahrlässigkeit des Umfelds. Basierend auf den einzigartigen Fakten dieses Falles wird eine dreimonatige Suspendierung als angemessenes Ergebnis angesehen", sagte die Agentur in einer Erklärung.

Sinners Sperre begann am 9. Februar und dauert bis zum 5. Mai 2025 (einschließlich einer Gutschrift für vier Tage, die der Athlet zuvor abgesessen hatte, während er unter einer vorläufigen Sperre stand). Sinner darf am 13. April wieder trainieren. Für den nächsten Grand Slam, Roland Garros am 25. Mai, wird er zur Verfügung stehen, wird aber unter anderem Indian Wells und die Miami Open (die er im vergangenen Jahr gewann) verpassen.

Jannik Sinner und seine Anwälte wählten das kleinere Übel: Es ging um ein deutlich längeres Verbot

Der Fall Sinner, wie auch der Umgang mit anderen hochkarätigen Dopingfällen wie dem von Iga Swiatek im vergangenen Jahr, zog heftige Kritik von vielen Fans und sogar anderen Tennisspielern auf sich, nachdem der 23-jährige Italiener im März 2024 zunächst in einem unabhängigen Gremium von allen Anklagepunkten freigesprochen worden war. Die WADA legte jedoch im September 2024 Berufung gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts für Sport (CAS) ein, da sie der Ansicht war, dass "die Feststellung 'kein Verschulden oder Fahrlässigkeit' nach den geltenden Regeln nicht korrekt war", und beantragte eine Sperre zwischen einem oder zwei Jahren.

Die Anhörungen über die Berufung hätten Mitte April 2025 stattgefunden. Sinners Anwaltsteam hielt es für besser, mit der WADA zu verhandeln, und akzeptierte daher "das Angebot der Wada, dieses Verfahren auf der Grundlage einer dreimonatigen Sanktion beizulegen". "Ich habe immer akzeptiert, dass ich für mein Team verantwortlich bin, und weiß, dass die strengen Regeln der Wada ein wichtiger Schutz für den Sport sind, den ich liebe", sagte Sinner in einer Erklärung.

Der Italiener verteidigte zuletzt seinen Titel bei den Australian Open, wodurch er seinen Abstand zu Alexander Zverev und Carlos Alcaraz halten kann.