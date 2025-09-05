Netanjahu gratuliert Israels Radsportteam dazu, "dass sie sich nicht dem Hass und der Einschüchterung beugen"

HQ

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Proteste gegen die Teilnahme des israelischen Premier Tech-Teams am Radrennen La Vuelta a España gehört und am Freitagnachmittag auf X gepostet: "Großartige Arbeit an Sylvan und Israels Radsportteam, dass sie dem Hass und der Einschüchterung nicht nachgegeben haben. Du machst Israel stolz!".

Dies geschieht nach fast zwei Wochen pro-palästinensischer Proteste in La Vuelta, die sich in dieser Woche mit Vorfällen wie der Etappe am Mittwoch in Bilbao verschärften, die früher als geplant beendet wurde und aus Sicherheitsgründen ohne Sieger auskam, da viele Demonstranten rund um die Ziellinie waren. Die Proteste sind jedoch täglich, auch in viel weniger besiedelten Gebieten, wie beim Rennen am Freitag im Angliru-Gebirge in Asturien, wo es einigen Demonstranten gelang, die schmale Straße für 30 Sekunden zu blockieren (konkret betroffen waren drei Radfahrer anderer Teams).

Die Proteste drehen sich um die Beteiligung von Israel-Premier Tech, einem Team, das nicht direkt mit der israelischen Regierung verbunden ist, sondern von Sylvan Adams finanziert wird, einem milliardenschweren Geschäftsmann, der sich selbst als "Botschafter Israels" bezeichnet, Sionist und enger Freund Netanjahus, der darauf abzielt, das Image des völkermörderischen Staates auf der ganzen Welt zu reinigen.

In einem Gespräch mit dem israelischen Sender Sport 5 (via El País) sagte Adams, dass sie "extrem schwierige Tage im Baskenland verbracht haben, einer Region, die als Bastion von linksextremen Aktivisten und Separatisten bekannt ist, die gerne protestieren".

"Sie sind nicht unsere Freunde, das ist sicher. Ich erinnere sie daran, dass in den 1960er und 1970er Jahren die baskische Geheimorganisation ETA operierte und ein Bündnis mit der PLO [Palästinensische Befreiungsorganisation] bildete. Wir waren nicht überrascht von diesem unfreundlichen Empfang, aber trotzdem habe ich noch nie eine solche Dosis Hass gesehen", und fügte hinzu, dass sie den Namen ihres Teams nicht ändern werden, um den Namen Israel in der nächsten Saison zu entfernen, trotz der Gerüchte: "Wir werden niemals Rennen ohne Israels Wort in unserem Namen fahren".

Die Organisatoren der Vuelta haben das Team um ihren Rücktritt gebeten, aber sie behaupten, dass sie ein Team nicht legal ausschließen können, ohne Konsequenzen von der UCI (International Cycling Union) zu haben, deren Präsident laut Adams eine "überwältigende Unterstützung" für das israelische Team hat. Der Teamdirektor, der Spanier ist, hat gesagt, dass ihr Team unpolitisch ist (was im Widerspruch zu Adams vehementem Nationalismus steht) und dass sie das Rennen nicht aufgeben werden, weil es einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde.