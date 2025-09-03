Pro-Palästina-Fans sorgen für abruptes Ende der 11. Etappe der Vuelta, die ohne Sieger endet

HQ

La Vuelta a España ist zu einem Bienenstock für die Unterstützung pro Palästina geworden. Zuschauer mit palästinensischen Flaggen sind auf jeder Bühne allgegenwärtig, um sich über die Teilnahme eines israelischen Teams, Israel-Premier Tech, zu beschweren, das von einem wohlhabenden israelischen Geschäftsmann und selbsternannten "Botschafter" finanziert wird, mit ständigen Beschwerden über "Sportswashing".

Die Proteste, die von der Plattform für den Sportboykott Israels koordiniert werden, sollen pazifistisch sein, haben aber dennoch ein abruptes Ende der 11. Etappe der Vuelta verursacht, die ohne Sieger endete. Stattdessen nahm die Vuelta die Zeiten für alle Radfahrer an einer 3 km langen Linie vor der Ziellinie auf, und dann wurden die Fahrer auf eine andere Strecke umgeleitet, wo sie schnell in ihre Busse stiegen.

Das liegt an der großen Anzahl von Demonstranten, die sich an der Ziellinie im Zentrum von Bilbao versammelt haben. Die Organisation entschied, dass es besser sei, diese drastische Maßnahme zu ergreifen, um die Sicherheit von Fahrern und Zuschauern zu gewährleisten. Während die meisten Proteste Pazifisten sind, blockierten einige Aktivisten zu Beginn der heutigen Etappe sowie in Etappe 5 letzte Woche die Straße, was natürlich eine große Gefahr für die Fahrer und die Demonstranten darstellt. Am Dienstag stürzte Simone Petilli von Intermarché-Wanty, als Demonstranten die Straße stürmten.

"Aufgrund einiger Zwischenfälle im Ziel haben wir uns entschieden, die Zeit bei Kilometer 3 vor der Ziellinie zu nehmen. Einen Etappensieger werden wir nicht haben. Wir werden die Punkte für die Bergwertung und den Zwischensprint vergeben, aber nicht im Ziel", so die Organisatoren.

Es gab zwar keinen Sieger, aber es gab einige "geistige Gewinner", Jonas Vingegaard und vor allem Tom Pidcock, die als erste die improvisierte Ziellinie überquerten, wobei Pidcock große Schritte in die Gesamtwertung machte.

Allerdings wird es jetzt sicherlich viele Treffen zwischen den Organisatoren, Teams, Fahrern und der UCI geben, um zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist, da die Pro-Palästina-Fans, die das Rennen stören, wahrscheinlich nach jedem Rennen zunehmen werden (wobei noch zehn Etappen kommen).

