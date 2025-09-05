Pro-Palästina-Unterstützer blockieren die Straße während des Anstiegs des Angliru bei der Vuelta

HQ

Bei der Vuelta a España am Freitag, auf der längsten Etappe des Rennens und der härtesten, dem Anstieg nach L'Angliru, kam es erneut zu Protesten gegen Israel. Während in Asturien natürlich deutlich weniger Demonstranten im Ziel auf dem Gipfel des Berges standen als in der Innenstadt von Bilbao, wo die Demonstranten so zahlreich waren, dass das Rennen früher abgebrochen wurde, gelang es heute einigen Demonstranten, das Rennen in den engen Bergstraßen für etwa 30 Sekunden zu blockieren.

Es geschah nur 12,4 km vor der Ziellinie, am Anfang des Anstiegs, und betraf die Radfahrer Cepeda (Movistar), Jungels (Ineos) und Vinokourov (Astana). Sie wurden von der Polizei bewegt und die Radfahrer konnten weiterfahren.

Früher am Morgen protestierten einige Menschen mit Töpfen und Pfannen vor dem Rathaus von Cabezón de la Sal, der Stadt, in der das Rennen gestartet wurde. Und die Regierung von Asturien, der Region im Norden Spaniens, in der die heutige Etappe stattfand, veröffentlichte folgendes:

"Die Regierung von Asturien fordert das israelische Premier Tech-Team auf, sich aus der Vuelta zurückzuziehen. Das Fürstentum reduziert seine Teilnahme als Zeichen der Ablehnung: Weder der Präsident noch ein Mitglied des EZB-Rats werden an den asturischen Etappen des Wettbewerbs teilnehmen. Der Vizepräsident: "Wir können angesichts des Massakers in Gaza nicht untätig bleiben." Die Exekutive bittet darum, dass jede Art von Protest friedlich verläuft, die Sicherheit der Radfahrer nicht gefährdet oder den Fortschritt der Veranstaltung behindert."

Israel-Premier Tech hat jedoch bereits gesagt, dass sie das Rennen nicht abbrechen werden, da es einen "gefährlichen Präzedenzfall" schaffen würde, und die Organisatoren der La Vuelta sagen, dass sie das Team nicht legal ausschließen können.