Israel-Premier Tech befindet sich derzeit im Auge des Sturms in Spanien, weil sie an der Vuelta a España teilnehmen. Pro-Palästina-Fans haben bei jedem Rennen demonstriert, wobei die Etappe am Mittwoch aufgrund der großen Anzahl von Menschen, die gegen die Teilnahme der israelischen Mannschaft protestierten, früher beendet werden musste.

Da die spanische Grand Tour zum Brennpunkt der Proteste gegen das "Sportwashing" des Völkermordstaates Israel geworden ist (während der UEFA-Präsident sich in seinen Ansichten über die Teilnahme israelischer Mannschaften an internationalen Wettbewerben zurückhaltend äußerte und im Vergleich zum strikten Verbot russischer Mannschaften auffällig war), kann die Organisation der Vuelta die Mannschaft nicht legal aus dem Rennen drängen, ohne dass die UCI (Internationaler Radsportverband) große Konsequenzen hat). Also hofften sie, dass das Team freiwillig zurücktreten würde. Aber das wird nicht passieren.

Israel-Premier Tech, finanziert von Sylvain Adams, einem zionistischen Milliardär und selbsternannten "Botschafter Israels", erinnerte in einer Erklärung daran, dass es sich um "ein professionelles Radsportteam" handelt. Daher bleibt das Team entschlossen, bei der Vuelta a España weiter zu fahren", sagte ein Teamsprecher.

"Jede andere Vorgehensweise schafft einen gefährlichen Präzedenzfall im Radsport, nicht nur für Israel-Premier Tech, sondern für alle Teams. Israel-Premier Tech hat wiederholt seinen Respekt für das Recht aller auf Proteste zum Ausdruck gebracht, solange diese Proteste friedlich bleiben und die Sicherheit des Pelotons nicht gefährden", sagten sie.

La Vuelta hatte ihnen "vorgeschlagen", dass der beste Weg, um die Sicherheit aller Fahrer aus allen Teams sowie der Zuschauer, der Sicherheitskräfte und aller Beteiligten zu gewährleisten, darin bestehe, das Rennen abzubrechen. Der Teamdirektor (der Spanier ist) sagte jedoch, dass es 180 Familien gibt, die auf das Team angewiesen sind, und dass ein Abbruch der Vuelta das Ende für ein Team bedeuten würde, das, wie sie sagen, keine politische Meinung hat, und Fahrer aus der ganzen Welt.