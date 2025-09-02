Trump bietet Gaza-Bewohnern, die den Gazastreifen verlassen, 5.000 Dollar an

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Berichten zufolge prüft die Trump-Regierung einen mutigen Plan, um Gaza nach Jahren des Konflikts umzugestalten, und bietet den Bewohnern finanzielle Anreize, woanders hinzuziehen (5.000 Dollar, um "freiwillig" zu gehen), so die Washington Post.

Der Vorschlag sieht eine Reihe futuristischer, KI-gesteuerter Städte vor, die aus den Trümmern auferstehen, komplett mit Luxusresorts, Parks und High-Tech-Einrichtungen. Die Finanzierung würde durch private und internationale Investitionen erfolgen, wobei die lokale Sicherheit nach und nach an ausgebildete Polizisten übergeben würde.

Während Befürworter es als Chance für eine schnelle Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen sehen, warnen Kritiker, dass es die Spannungen mit den Regionalmächten anheizen und Millionen aus ihrer Heimat vertreiben könnte. Während die Gespräche fortgesetzt werden, wird der Plan weiterhin auf seine humanitären und politischen Auswirkungen hin geprüft.