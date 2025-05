Nach einer miserablen Saison ist das Kapitel von Sérgio Conceição beim AC Mailand beendet und João Félix wird den Verein verlassen

HQ

Der AC Mailand erlebte eine katastrophale Saison, als er in der Serie A acht war und in den K.o.-Playoffs gegen Feyenoord ausschied, aber die Hoffnungen waren groß auf einen erneuten Sieg in der Coppa Italia, der erste seit über 20 Jahren, um die Saison positiv zu beenden. Es sollte nicht sein, und sie verloren mit 0:1 gegen Bologna und gewannen damit ihre erste große Trophäe seit 51 Jahren.

Die Verstärkungen der Mannschaft, wie João Félix, haben nicht wie erwartet funktioniert, und es wird nun erwartet, dass der portugiesische Spieler, der von Chelsea ausgeliehen wurde, am Ende der Saison zum englischen Klub zurückkehren wird, so Fabrizio Romano.

Darüber hinaus hat der Fußball-Insider hinzugefügt, dass "das Kapitel Sérgio Conceição" vorbei ist. Es war schon immer der Plan gewesen, auch wenn Milan die Coppa gewonnen hätte, aber jetzt ist klar, dass das Projekt von Sergio Conceição, der nach der Entlassung von Paulo Fonseca im Dezember aus Porto kam, gescheitert ist.

Mit acht in der Serie A könnte sich Milan im nächsten Jahr nicht einmal für die Conference League qualifizieren, geschweige denn für die Champions League, eine Schande für die zweite Mannschaft mit den meisten Europapokalsiegen hinter Real Madrid. Und ihr Ligaergebnis ist die schlechteste Saison in der Serie A seit 2015 (sie wurden 2022 Meister und letztes Jahr Zweiter).