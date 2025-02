João Félix wechselt überraschend am letzten Tag des Transfermarktes von Chelsea nach Mailand

HQ

João Félix, ein portugiesischer Spieler, der einst der teuerste Neuzugang aller Zeiten für Atlético de Madrid wurde, hat nie wirklich seinen Platz gefunden, da er während seiner Zeit bei Atlético zu Chelsea und Barcelona wechselte.

Gestern, am letzten Tag des Wintertransfermarktes, wurde ein weiterer überraschender Schritt zwischen Chelsea und dem AC Mailand erreicht, der heute offiziell gemacht wurde.

Félix, der im vergangenen Sommer 2024 einen Siebenjahresvertrag mit Chelsea für 52 Millionen Euro (42 Millionen Pfund) plus 5 Millionen Euro (4,3 Millionen Pfund) an Add-ons unterzeichnete, hat nur sechs Monate durchgehalten und wird auf Leihbasis zum AC Mailand wechseln.

Bisher stand er nur in drei Premier-League-Spielen in der Startelf. Félix wird nur bis zum 30. Juni 2025 in Mailand sein und die Lücke füllen, die Álvaro Morata hinterlassen hat, der in diesem Winter ebenfalls zu Galatasaray gewechselt ist. Der italienische Klub ist nicht verpflichtet, den Spieler im Sommer zu kaufen, und hat nur 5 Millionen Pfund gezahlt.