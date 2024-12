Paulo Fonseca, ehemaliger Trainer des AC Mailand, sagte der Presse, er sei in seinem Auto gefeuert worden, bevor der Verein dies bekannt gab

HQ

Paulo Fonseca, der portugiesische Trainer des AC Mailand, wurde gestern nach einem 1:1-Unentschieden gegen die Roma entlassen. Die einzigen beiden Tore fielen in den ersten 23 Minuten, und Milan konnte nicht mehr zurückkommen, was den Abstieg in der Hinrunde fortsetzte: Achter in der Serie A, weit entfernt von den Champions-League-Plätzen.

Der 1:3-Sieg gegen Real Madrid im Bernabéu-Stadion und der 1:2-Sieg gegen Inter (die bisher einzige Niederlage) waren eine seltene Ausnahme in einer sehr unausgeglichenen Saison. Gerüchte über einen Abgang von Fonseca kursierten schon länger, doch schon vor der Auslosung häuften sich diese Gespräche. Es schien, als hätte nur ein Sieg seinen Job retten können.

Nach dem Ende des Spiels dementierte Fonseca in der Pressekonferenz die Gerüchte jedoch und sagte, er fühle sich "sicher auf der Bank, warum sollte ich es nicht sein?", und sprach über seine Pläne für die Supercoppa in dieser Woche. Gleich danach wurde ihm mitgeteilt, dass er gefeuert wurde.

Das Auffälligste an der ganzen Sache ist, dass es Fonseca war, der der Presse bestätigte, dass er gefeuert worden war... Gestern Abend, als er das Stadion in seinem Auto verließ und von der Presse angehalten wurde. "Ja, es stimmt, ich bin jetzt nicht mehr in Mailand. Das ist das Leben. Mein Gewissen ist rein, ich habe alles getan, was ich konnte", sagte er.

Heute Morgen, um 10 Uhr MEZ, gab der Verein bekannt: "Der AC Mailand gibt bekannt, dass Paulo Fonseca von seinen Aufgaben als Cheftrainer der ersten Mannschaft der Männer entbunden wurde. Der Club bedankt sich bei Paulo für seine große Professionalität und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute." Sein Stellvertreter wird Sergio Conceição, der sieben Jahre lang Trainer von Porto war, aber derzeit vereinslos ist.