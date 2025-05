Bologna gewinnt Coppa Italia gegen Milan, erste große Trophäe seit 1974

HQ

Überraschung im Finale der Coppa Italia: Bologna hat Milan mit 1:0 besiegt und damit eine 51-jährige Durststrecke um große Trophäen für den Klub beendet. 1974 gewann der FC Bologna 1909 zum letzten Mal die Coppa Italia. Sie haben sieben Meistertitel gewonnen, aber der letzte stammt aus dem Jahr 1964.

Der Verein hat seit fünf Jahrzehnten keine großen Turniere mehr gewonnen, daher wird dieser Sieg gegen Milan (ein viel preisgekrönter Verein, darunter 19 Titel in der Serie A, der letzte im Jahr 2022, fünf Coppas, der letzte im Jahr 2003, und natürlich sieben Champions Leagues/Europapokale, der letzte im Jahr 2007) ein historischer Moment für jeden Rossoblù sein. ein ähnliches Kunststück gelang Newcastle beim EFL Cup im März, als es Liverpool besiegte.

Es ist auch das erste Mal seit 2008, dass eine andere Mannschaft als Juventus, Inter, Neapel und Lazio die Coppa gewonnen hat.

Dan Ndoye war der Autor des einzigen Tores des Spiels und beschert Trainer Vincenzo Italiano, der mit der Fiorentina drei Endspiele verloren hatte, seine erste große Trophäe. Und, was auch sehr wichtig ist, sichert Bologna einen Platz in der Europa League im nächsten Jahr. Milan, Achter der Serie A (direkt hinter Bologna), könnte im nächsten Jahr nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen: Sie müssten mindestens Sechster werden, um sich für die Conference League zu qualifizieren, und es sind nur noch zwei Spieltage zu spielen.