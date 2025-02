Milan scheidet im K.o.-Spiel der Champions League gegen Feyenoord trotz Tor nach 36 Sekunden aus

HQ

Erstes Ergebnis des Play-off-Rückspiels der Champions League und erste Überraschung: Milan verlor gegen Feyenoord mit einem 1:1-Unentschieden, das zum 1:0-Sieg der Niederländer in der vergangenen Woche hinzukommt. Nur wenige hätten vorhersehen können, dass Milan, einer der erfolgreichsten Klubs Europas, am Ende gegen die vierte Mannschaft der Eredivisie ausscheiden würde, mit einem Trainer, der letzte Woche nur wenige Stunden vor dem Hinspiel ernannt wurde, Pascal Bosschaart.

Milan hatte das Comeback in der Hand, nachdem es noch vor der ersten Minute ein Tor von Santiago Giménez erzielt hatte, einem argentinisch-mexikanischen Spieler, der erst vor zwei Wochen zu Milan kam... von Feyenoord. Giménez brauchte 36 Sekunden, um ein Tor für seinen Ex-Klub zu erzielen (er ist einer der wenigen Spieler, die in dieser Saison für und gegen einen Klub getroffen haben), aber das Karma schlug zurück.

In der 51. Minute sah Theo Hernández, Milans Außenverteidiger, die zweite Gelbe Karte und wurde des Feldes verwiesen. So hatte Feyenoord mehr Platz für das entscheidende Tor von Julián Carranza. Milan muss sich nun auf die Coppa Italia und die Serie A konzentrieren, wo sie derzeit Siebter sind. Und mit diesem Ausscheiden aus einem italienischen Klub besteht die Möglichkeit, dass Italien im nächsten Jahr aufgrund des UEFA-Koeffizienten einen weiteren Platz in europäischen Wettbewerben an Spanien verliert.