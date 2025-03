Kylian Mbappé kehrt für das Viertelfinale der Nations League in den französischen Nationalkader zurück

HQ

Weitere gute Nachrichten für Kylian Mbappé. Nach dem gestrigen Sieg gegen Atlético (das trotz einiger Schmerzen aus den vorherigen Spielen die 120 Minuten beendete und sein Tor im Elfmeterschießen erzielte) wurde Mbappé für die nächsten Länderspiele mit Frankreich nominiert. Dies geschah nach zwei Länderspielpausen in Folge (Oktober und November 2024), in denen Mbappé nicht zum Einsatz kam, was zu Diskussionen über das Engagement des Stars von Real Madrid und Weltmeisters bei "les Bleus" führte.

Mbappés Abwesenheit im Kader im Oktober wurde durch einige Schmerzen aus seinen ersten Spielen mit Real Madrid erklärt. Mbappé wurde jedoch am selben Tag, an dem Frankreich ein Spiel gegen Israel spielte, im Urlaub in Stockholm gesehen. Schlimmer noch, Mbappé war indirekt in einen Vergewaltigungsfall des Hotels, in dem er wohnte, verwickelt (obwohl die Ermittlungen aus Mangel an schlüssigen Beweisen eingestellt wurden und Mbappé nie als beteiligt erwähnt wurde). Das führte dazu, dass er bei der Nominierung im November nicht dabei war, mit widersprüchlichen Aussagen von Mbappé und Trainer Didier Deschamps.

Fünf Monate später wird Mbappé am 20. und 23. März für zwei wichtige Spiele zum französischen Kader stoßen: das Viertelfinale der Nations League gegen Kroatien und auch Teil der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Didier Deschamps hat Mpbappés Namen in die Liste der Equipe de France aufgenommen, und es ist wahrscheinlich, dass er wieder das Kapitänsamt übernehmen wird. Mbappé wird sich seinem ehemaligen PSG-Kollegen Dembélé oder Barcola sowie seinen Teamkollegen Camavinga und Tchouaméni von Real Madrid anschließen.