Kylian Mbappé verpasst eine weitere Länderspielpause für Frankreich, aber es ist unklar, wer die Entscheidung getroffen hat

Kylian Mbappé wird aufgrund seiner Leistung bei Real Madrid in Frage gestellt. In Frankreich bleibt er jedoch eine umstrittene Figur, nachdem er im vergangenen Monat bei den internationalen Fußballspielen der Nations League nicht dabei war... Das wird sich noch einmal wiederholen.

Nächste Woche werden die nationalen Ligen eingestellt (eine gute Nachricht für Real Madrid, um eine Lösung für seine Sportkrise zu finden). Und im Kader für die nächsten beiden Spiele (gegen Israel am 14. November und Italien am 17. November), in dem zum ersten Mal Lucas Chevalier steht, steht Mbappé nicht.

Um jedoch die Gerüchte zu stoppen, sagte Didier Deschamps, dass es seine Entscheidung war, ihn außen vor zu lassen, obwohl Mbappé gehen und seine Verpflichtungen mit der französischen Nationalmannschaft erfüllen wollte.

Die spanische Fernsehsendung El Chiringuito sagt jedoch das Gegenteil. Laut ihren Quellen war es Mbappé, der mit Deschamps sprach und sagte, er müsse "seine beste Form wiederfinden und sich wieder bei 100 Prozent fühlen", also wird er diese Länderspielpause nutzen, um weiter zu trainieren.

Im Moment heißt es offiziell, dass Mbappé gehen wollte, aber Deschamps entschied sich dagegen. Beide Versionen scheinen sich jedoch darin einig zu sein, dass die Entscheidung einvernehmlich getroffen wurde, und Deschamps sagt, dass "es nicht wegen eines anderen Problems außerhalb des Sports ist".