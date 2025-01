Didier Deschamps wird nach der WM 2026 als französischer Nationaltrainer zurücktreten

HQ

Didier Deschamps ist einer der dienstältesten Nationaltrainer aller Zeiten, vor allem in der jüngeren Vergangenheit, als Trainer es gewohnt sind, entlassen zu werden, wenn es nicht rund läuft. Deschamps war ein Star im französischen Fußball und wurde im Juli 2012 in die Nationalmannschaft berufen. Aber er hat gerade angekündigt, dass er nicht mehr lange bleiben wird und nach der WM 2026 zurücktreten wird.

"Nicht mehr lange" bedeutet in Deschamps' Worten noch eineinhalb Jahre. Er wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei sein, und unabhängig davon, wie sie endet, wird er zurücktreten.

Die Nachricht wurde am Dienstagabend bekannt und gerade von Deschamps selbst im französischen Fernsehen bestätigt. "In meinem Kopf ist klar, dass ich meinen Dienst mit der gleichen Leidenschaft getan habe. 2026 ist es in Ordnung".

Auf die Frage, warum er sich in einer so glänzenden Zeit für die französische Mannschaft (Weltmeistertitel 2018, Finaleinzug 2022) entschieden habe, sagte er: "Man muss wissen, wann man Stopp sagt. Es gibt ein Leben danach. Da ich seit 14 Jahren dort bin, wo ich bin, braucht es viel."

Deschamps, der einzige lebende Mensch, der als Spieler und Trainer die Weltmeisterschaft gewonnen hat, hat 2021 auch den Titel in der Nations League gewonnen und das Finale der UEFA Euro 2016 erreicht. In etwas mehr als anderthalb Jahren übernimmt Zinedine Zidane vielleicht endlich das Amt des französischen Fußballtrainers, aber Didier Deschamps hat noch eine Chance, seine dritte Weltmeisterschaft zu gewinnen...