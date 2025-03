März 2025 Länderspielpause: Termine und welche Wettbewerbe finden statt

HQ

Nach all der Action ab dem Achtelfinale in Champions League, Europa und Conference League steht die erste Länderspielpause des Jahres 2025 vor der Tür. Nach dem kommenden Wochenende werden die Fußballer ihre Vereine verlassen und sich ihren Nationalmannschaften für mehrere Wettbewerbe anschließen, darunter zwei weitere Spiele in der langwierigen CONMEBOL-WM-Qualifikation (die 2023 begann und im September 2025 endet) sowie das Viertelfinale der UEFA Nations League, gemischt mit der UEFA-WM-Qualifikation.

Die spannendste Action wird wohl in Europa stattfinden: Die Viertelfinalspiele der Nations League finden am 20. März, (Hinspiel) und 23. März, (Rückspiel) zwischen den folgenden Mannschaften statt.

Viertelfinale der UEFA Nations League



Niederlande - Spanien



Kroatien - Frankreich



Dänemark - Portugal



Italien - Deutschland



Die Halbfinals finden am 4. und 5. Juni statt. Der Sieger des Spiels Niederlande gegen Spanien trifft entweder auf Kroatien oder Frankreich. und der Sieger des Spiels Italien gegen Deutschland trifft entweder auf Dänemark oder Portugal. Kurz darauf, am 8. Juni, folgt das Finale.

Qualifikation für die UEFA-Weltmeisterschaft 2026

Zeitgleich mit den QFs der Nations League beginnen die Qualifikationsspiele für die UEFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in einigen Gruppen (H-L), zu denen Mannschaften wie England (gegen Albanien am 21. März und gegen Lettland am 24. März) gehören.

Der Qualifikationsprozess besteht aus einer Gruppenphase mit 12 Gruppen mit vier oder fünf Spielen (einige Gruppen haben vier Nationen, andere haben fünf), zwischen März (Gruppen mit fünf Nationen) oder September (grouos mit vier Nationen) und November 2025. Die Sieger jeder Gruppe qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 2026, und die zweite Gruppe zieht in die Play-offs ein, die 2026 ausgetragen werden.

Qualifikation für die CONMEBOL-Weltmeisterschaft 2026

Viele der Top-Spieler der europäischen Klubs werden in ihre Länder in Südamerika zurückkehren, um an den Spieltagen 13 und 14 (8 von 18) in der Qualifikation für die CONMEBOL-Weltmeisterschaft 2026 zu spielen. Diese Spiele finden am 20. März und 25. März statt und umfassen Spiele wie Urugay gegen Argentinien oder Argentinien gegen Brasilien (mit der lang erwarteten Rückkehr von Neymar).