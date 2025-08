Krieg zwischen Marc-André Ter Stegen und dem FC Barcelona eskaliert

HQ

Die Situation zwischen dem FC Barcelona und seinem Torhüter Marc-André Ter Stegen wird immer komplizierter. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verein beschlossen hat, in der nächsten Saison auf ihn zu verzichten und einen viel jüngeren Torwart (Joan García, der auch ein niedrigeres Gehalt haben wird) zu verpflichten, also beschlossen sie, ihn auf den Markt zu bringen. Doch der 33-jährige Deutsche wollte den Verein nicht verlassen und behinderte, absichtlich oder unabsichtlich, sowohl die Verkaufspläne von Barça als auch die Absicht des Klubs, García zu registrieren.

Letzte Woche wurde er wegen anhaltender Rückenschmerzen operiert. Da er Zeit braucht, um sich zu erholen, wäre es für Barça unmöglich, ihn irgendwo zu verkaufen. Er kündigte die Operation an, ohne sich vorher mit dem Verein zu beraten, aber er hörte damit nicht auf: Er sagte, dass er drei Monate brauchen würde, um sich zu erholen. Wenn das der Fall wäre, wäre Barça nicht in der Lage, seine übliche Strategie zu aktivieren: 80 % des Gehaltszeichens von Ter Stegen zu verwenden, um die gesetzliche Gehaltsobergrenze zu erhöhen, um die Registrierung neuer Spieler wie Marcus Rashford oder Ter Stegens eventueller Nachfolger, Joan García, zu ermöglichen.

Zwischen Spieler und Verein entbrannte ein kalter Krieg, der sich jedoch verschärft, als Mundo Deportivo heute Morgen berichtete, dass Marc-André Ter Stegen sich geweigert hat, die Einverständniserklärung zu unterschreiben, um seinen medizinischen Bericht an die Medizinische Kommission von LaLiga zu senden, die zur Beurteilung der Schwere der Verletzung erforderlich ist. Ohne sie kann LaLiga nicht bestimmen, ob seine Genesungszeit länger als vier Monate sein wird, was es zu einer Langzeitverletzung macht, was der einzige Fall ist, in dem Barça 80 % seines Gehalts für die Registrierung anderer Spieler verwenden darf.

Es ist die gleiche Strategie, die sie letztes Jahr anwandten, um Dani Olmo für die erste Saisonhälfte zu registrieren, wobei sie die Langzeitverletzung von Andreas Christensen nutzten (eine ziemlich kurzfristige Strategie, da sie später auf sie zurückprallte und der Klub nur durch die Glocke gerettet wurde).

Und die Wahrheit ist, dass der Spieler das Recht dazu hat: Seine Krankenakten sind privat und es bedarf immer der unterschriebenen Zustimmung des Spielers, bevor sie in die Büros von LaLiga geschickt werden. Die Spieler schicken sie aber trotzdem immer: Es ist das erste Mal, zumindest für Barça, dass sich ein Spieler weigert, seine medizinischen Berichte zu schicken.

Laut MD ist Barça der Ansicht, dass zwar kein Spieler verpflichtet ist, seine Daten weiterzugeben, aber auch eine Reihe von Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen hat, das ihn bezahlt und dessen Regeln einhalten muss, insbesondere weil eine solche Weigerung dem Verein sportlich und finanziell schaden könnte. Wenn Ter Stegen also seine Meinung nicht ändert, würden sie den Fall an den Rechtsdienst übergeben, um sofort ein Disziplinarverfahren gegen ihn einzuleiten, was zu einer internen Sanktion des Vereins selbst führen könnte, wenn der Vorstand dem zustimmt.