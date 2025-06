Der FC Barcelona schließt die Verpflichtung des neuen Torhüters Joan García ab und verdrängt ter Stegen Der FC Barcelona vertraut in der nächsten Saison auf Joan García als Stammtorhüter, was bedeutet, dass Mac-André ter Stegen am Ende verkauft werden könnte.

HQ Der FC Barcelona versucht, den Torwart zu wechseln. Sie vertrauen nicht mehr auf Marc-André ter Stegen, der zwar ihr langjähriger Kapitän war (der einzige Spieler, der vom letzten Champions-League-Titel 2015 übrig geblieben ist), aber aufgrund einer Verletzung fast die gesamte Saison verpasste und befürchtet, dass sich seine Leistung mit zunehmendem Alter (er ist 33) verschlechtern wird. Stattdessen ist García viel jünger (24), hat dieses Jahr bei Espanyol in LaLiga sehr gute Leistungen gezeigt... und vor allem ein viel geringeres Gehalt verdienen würde. Und der Klub muss jeden Cent zählen, da er in Spanien finanzielle Probleme mit dem finanziellen Fairplay hat... und jetzt auch mit der UEFA. Heute berichten mehrere Quellen in Spanien, dass sich der Spieler und beide Vereine auf die Verpflichtung im Wert von 25 Millionen Euro geeinigt haben. Die mündliche Vereinbarung beinhaltete das Versprechen, dass García in der nächsten Saison bei Barça spielen würde, und lehnte die Strategie ab, ihn für sein erstes Jahr an andere Klubs auszuleihen. Das bedeutet eine schlechte Nachricht für ter Stegen, der angekündigt hat, nächstes Jahr für Barça spielen zu wollen... Aber der Verein könnte andere Pläne haben. Maciej Rogowski Photo / Shutterstock