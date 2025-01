Die spanische Regierung gibt dem Antrag des FC Barcelona statt, und Dani Olmo und Pau Víctor können wieder spielen

HQ

Der FC Barcelona hat gute Nachrichten in Bezug auf seine Spieler Dani Olmo und Pau Víctor erhalten: Obwohl LaLiga und der spanische Fußballverband ihre Registrierung nicht erlaubten, weil Barça die "1:1-Regel" über das Financial Fairplay nicht rechtzeitig erreichte, beantragte der Verein eine dringende Vorsichtsmaßnahme beim Verwaltungsgericht für Sport.

Und die Organisation, abhängig von der spanischen Regierung, hat es ihnen gewährt, was bedeutet, dass beide Spieler legal spielen dürfen. Diese Maßnahme "behält die Gültigkeit solcher Lizenzen bei, bis dieser Rechtsbehelf endgültig entschieden ist".

Dabei handelt es sich um eine vorübergehende Lösung, während sich das Gericht Zeit nimmt, den Fall zu prüfen (ein Prozess, der drei Monate dauern könnte). Aber das ist ein großer Sieg für Barcelona, da beide Spieler in den kommenden Wochen oder Monaten mit dem katalanischen Klub (und im Falle von Olmo auch mit der spanischen Nationalmannschaft) spielen können.

Das Gericht, das dem Ministerium für Bildung und Sport unterliegt, stimmt mit dem Verein überein, dass es ein "mögliches Zusammentreffen eines Rechtsnichtigkeitsgrundes und des Bestehens eines unmittelbaren und schwer wiedergutzumachenden Schadens" gibt, und stellt in Frage, "dass der Überwachungsausschuss die Befugnis hat, das vorherige Visum oder die endgültige Lizenz von Profifußballspielern zu erteilen oder nicht zu erteilen".

Der spanische Sportrat ist der Meinung, dass dies für die Spieler und LaLiga schädlich gewesen sein könnte, aber darüber sind sich nicht alle einig

Sie legten auch den Fokus auf die Spieler und darauf, wie diese Ablehnung ihrer sportlichen Karriere ernsthaft schaden würde. "Gemäß Artikel 27 des Sportgesetzes haben Profisportler das Recht auf eine 'ihrem Potenzial entsprechende sportliche Karriere' und mit allen Garantien und Sicherheiten".

"Zu diesem Zeitpunkt sind der FC Barcelona und seine Spieler in den spanischen Superpokal eingetaucht, den ersten offiziellen Titel der Saison, der weltweit sichtbar und wirkungsvoll ist und an dem nur die Mannschaften teilnehmen, die im Vorjahr die besten Leistungen in den nationalen Wettbewerben erzielt haben. Der CSD ist der Ansicht, dass das Versäumnis, diese Vorsichtsmaßnahme zu ergreifen, dem Verein und vor allem den Spielern einen schweren wirtschaftlichen und sportlichen Schaden zufügen würde."

Schließlich fügen sie hinzu, dass "dies auch den Interessen der spanischen Nationalmannschaft sowie der übrigen nationalen Wettbewerbe, einschließlich LaLiga, schaden könnte", was viele Kritiker in Frage stellen, da sie der Meinung sind, dass der FC Barcelona aufgrund seiner Macht und seines Einflusses eine bevorzugte Behandlung erhalten hat, während ähnliche Fälle mit kleineren Vereinen diese Art von Maßnahme nicht erhielten. die Ungleichheit im spanischen Fußball zu verstärken.

Dieses Thema wird sich noch lange fortsetzen, aber im Moment werden sowohl Dani Olmo als auch Pau Víctor in naher Zukunft noch mit ihren Klubs spielen können, einschließlich des spanischen Supercups am nächsten Sonntag, möglicherweise gegen Real Madrid, und das ist unanfechtbar.