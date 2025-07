Was hat es mit dem "Kalten Krieg" zwischen dem FC Barcelona und dem ehemaligen Kapitän Marc André Ter Stegen auf sich?

HQ

Die größere der beiden Neuverpflichtungen, die der FC Barcelona in diesem Sommer getätigt hat, war der neue Torhüter Joan García, der vom Rivalen Espanyol kam. In der vergangenen Saison musste der Klub den langjährigen Ausfall seines erfahrenen Kapitäns Marc André Ter-Stegen kompensieren. Bei seiner Rückkehr sah der 33 Jahre alte Deutsche, dass der Verein ihn "höflich" aus dem Verein drängte: Er sei einer der bestbezahlten Sportler des Kaders und traue ihm nicht zu, dass er nach der Verletzung seine beste Leistung abrufen werde. Oder sie wollen einfach einen neuen, jüngeren Torhüter, der dem jungen Alter des Kaders besser entspricht. Auf jeden Fall wollten sie ihn verkaufen, aber der Spieler wollte nicht gehen.

In dieser angespannten Atmosphäre kündigte Ter Stegen an, dass er sich einer Operation unterziehen würde, um seine Lendenwirbelprobleme zu behandeln, die ihm anhaltende Rückenschmerzen verursacht haben. Aus dem gleichen Grund wurde er bereits im Dezember 2023 operiert und fiel zwei Monate lang aus. In einem Beitrag auf Twitter sagte er (ohne auf den Verein zu warten), dass er mit einer Genesungszeit von drei Monaten rechne.

Das bedeutet, dass Barcelona mit seinen Rückenproblemen nicht in der Lage sein wird, ihn zu verkaufen. Eine dreimonatige Abwesenheit wird von LaLiga jedoch nicht als fortgesetzte Abwesenheit angesehen, was bedeutet, dass der Verein nicht 80 Prozent des Gehalts des verletzten Spielers verwenden darf, um die Position von Joan García zu besetzen. Und für Barça, das immer am Rande des finanziellen Fairplays steht, könnte das die Registrierung von Joan García behindern, wie es vor Monaten mit dem Spieler Dani Olmo geschehen ist (der nur für die erste Saisonhälfte mit einem Teil des Gehalts des verletzten Andreas Christensen legal registriert wurde).

Aus diesem Grund wurde in der offiziellen Erklärung, die heute vom FC Barcelona veröffentlicht wurde, die Genesungszeit nicht angegeben, sondern es hieß lediglich, dass "er nicht für die Auswahl zur Verfügung steht und seine Genesung darüber entscheiden wird, wann er zurückkehren kann", in der Hoffnung, dass er über drei Monate braucht, um sich zu erholen. Jetzt liegt es am medizinischen Bericht von LaLiga, zu bestimmen, wie lange es dauern wird, drei oder vier Monate. Die rechtliche Registrierung von Joan García könnte davon abhängen. Und das alles, während der Klub Ter Stegens Kapitänstitel heimlich zurückzog: Sollte er jemals wieder bei Barça spielen, was unwahrscheinlich ist, würde er nicht Kapitän werden.