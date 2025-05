Warum will der FC Barcelona Kapitän Marc-André ter Stegen verkaufen?

HQ

Marc-André ter-Stegen, einer der erfahrensten Spieler beim FC Barcelona, wo er seit 2014 spielt (und damit der einzige Spieler ist, der aus der Champions-League-Siegermannschaft von 2015 übrig geblieben ist), steht möglicherweise kurz davor, Barça zu verlassen. Obwohl er sich den Titel des ersten Kapitäns verdient hat, plant der Verein seinen Abgang aus mehreren Gründen, unter anderem aus finanziellen Gründen: Er ist einer der bestbezahlten Spieler der Mannschaft, und der Verein hat seit Jahren Schwierigkeiten, die Regeln des finanziellen Fairplays einzuhalten.

Es wird befürchtet, dass er nach einer Verletzung, die ihn fast die gesamte Saison außer Gefecht setzte, nicht an seine beste Leistung anknüpfen wird, und auch seine Leistung hat in den letzten Jahren nachgelassen.

Wenn Joan García zusagt, würde Barça ter Stegen verkaufen

Der Klub hat bereits einen Ersatz ausgewählt: Joan García vom Rivalen Espanyol aus Barcelona, der mit 24 Jahren viel jünger ist, aber in diesem Jahr ein enormes Maß an Qualität gezeigt hat, hat viel Potenzial... und würde natürlich deutlich weniger verdienen als der 33-jährige Deutsche. Barça würde auch etwas Geld an seinem Verkauf verdienen: Trotz eines starken Rückgangs bewertet Transfermarket ter Stegen mit 15 Millionen Euro.

Wie mehrere Medien, darunter der Radiosender RAC-1, berichten, hat Barcelona Joan García ein Angebot gemacht. Wenn er das Angebot annimmt, wird der Verein versuchen, ter Stegen zu verkaufen, wobei Wojciech Szczesny, ein Ersatz, der zu Beginn der Saison gefunden wurde, vielleicht für eine weitere Saison als Ersatztorhüter bleibt.