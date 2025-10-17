Keir Starmer hält es für "die falsche Entscheidung", das Aston-Villa-Stadion für israelische Fans zu schließen

HQ

Ein Friedensvertrag zwischen Israel und der Hamas hätte diese Woche unterzeichnet werden können, aber die Spannungen im Nahen Osten sind noch lange nicht vorbei, und die öffentliche Meinung ist nach wie vor stark gegen Israel, da sie nun befürchtet, dass sie nach der Ermordung von über 65.000 Menschen in Gaza ungestraft bleiben könnten. Die Debatte über die Teilnahme Israels an internationalen Sportwettkämpfen geht weiter, wobei Proteste in der Regel jedes Mal ausbrechen, wenn eine israelische Mannschaft ein anderes Land besucht.

Diese Woche geschah es in Italien und Norwegen mit WM-Qualifikationsspielen (Israel schied schließlich aus der Weltmeisterschaft 2026 aus) und auch in Spanien mit den Basketballwettbewerben EuroLeague, FIBA Champions League und EuroCup. Nächste Woche kehrt die UEFA Europa League zurück, wenn Maccabi Tel Aviv nach Birmingham reist, um gegen Aston Villa anzutreten. Auf Empfehlung der Safety Advisory Group (SAG) beschloss Aston Villa, das Stadion für Besucher, d.h. Fans von Maccabi Tel Aviv, zu schließen.

"Die Polizei der West Midlands hat die SAG darauf hingewiesen, dass sie Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit außerhalb der Stadionschüssel hat und in der Lage ist, mit möglichen Protesten in der Nacht umzugehen", sagte der Verein. "Wir stehen während des gesamten Prozesses in ständigem Dialog mit Maccabi Tel Aviv und den lokalen Behörden, wobei die Sicherheit der Fans, die das Spiel besuchen, und die Sicherheit der Anwohner bei jeder Entscheidung im Vordergrund stehen."

Starmer: "Wir werden keinen Antisemitismus auf unseren Straßen tolerieren"

Eine Entscheidung, die vom britischen Premierminister Keir Starmer kritisiert wurde, der auf X sagte, dass "Das ist die falsche Entscheidung."

"Wir werden keinen Antisemitismus auf unseren Straßen tolerieren. Die Aufgabe der Polizei besteht darin, dafür zu sorgen, dass alle Fußballfans das Spiel genießen können, ohne Angst vor Gewalt oder Einschüchterung haben zu müssen."

Eine andere Entscheidung, die bei Basketballspielen in Spanien getroffen wurde, hätte darin bestehen können, das Spiel hinter verschlossenen Türen zu feiern, um eine noch größere Sicherheitskontrolle zu gewährleisten... und Aston Villa nicht zu viel Heimvorteil zu geben.

Angesichts der Tatsache, dass jedes Mal, wenn eine israelische Mannschaft im Ausland spielt, Proteste rund um das Stadion erwartet werden und das Risiko gewaltsamer Zusammenstöße zwischen der Polizei und Demonstranten besteht, was wäre Ihrer Meinung nach die richtige Lösung?