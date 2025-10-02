UEFA Europa League Ergebnisse vom 2. Spieltag und Tabellenführer

HQ

Die Europa League wurde am Donnerstag, 2. Oktober, mit dem zweiten Spieltag fortgesetzt. Die Ergebnisse bestätigen die Prognosen, dass Aston Villa in diesem Jahr der Rivale ist, mit Braga, Lyon, Lille und Porto, die ebenfalls die ersten sechs Punkte holen.

Das sind die Ergebnisse des zweiten Spieltags der Europa League. Der Wettbewerb wird am 23. Oktober fortgesetzt: In der Ligaphase, die bis Januar 2026 läuft, stehen noch sechs Spiele aus.

Europa League Ergebnisse vom 2. Oktober



Panathinaikos 1 - Go Ahead Eagles 2



Roma 0 - 1 LOSC



FCSB 0 - 2 Jungs



Ludogorts 0 - 2 Real Betis



Viktoria Pilsen 3 - 0 Malmö



Fenerbahçe 2 - 1 Nizza



Bologna 1 - 1 SC Freiburg



Brann 1 - 0 Utrecht



Celtic 0 - 2 Braga



Nottingham Forest 2 - 3 Midtjylland



Lyon - RB Salzburg 2:0



Genk 0 - 1 Ferencváros



Maccabi Tel-Aviv 1 - 3 Dinamo Zagrev



SK Sturm Graz 2 - 1 Rangers



Celta Vigo 3 - 1 PAOK



Porto 2 - 1 Crvena zvezda



Feyenoord 0 - 2 Aston Villa



Basel 2 - 0 VfB Stuttgart



Mit diesen Ergebnissen liegt Dinamo Zagreb mit 6 Punkten und 4 Toren an der alleinigen Spitze. Midtjylland aus Dänemark ist nach dem Sieg gegen Nottingham Forest Zweiter. Aston Villa, Braga, Lyon, LOSC und Porto haben alle sechs Punkte.

Nizza, Rangers, Utrecht, Geyenoord, Salzbrug und Malmö liegen mit null Punkten am Schlusslicht.

Wer wird Ihrer Meinung nach die Europa League 2025/26 gewinnen?