Trump droht damit, "hineinzugehen und die Hamas zu töten", wenn die Angriffe anhalten

US-Präsident Donald Trump hat gewarnt, er werde "hingehen und die Hamas töten", sollte die Gruppe weiterhin mutmaßliche Kollaborateure und bewaffnete Banden in Gaza ins Visier nehmen.

Die Bemerkung steht im Gegensatz zu Äußerungen Anfang dieser Woche, in denen er das Vorgehen der Hamas gegen kriminelle Gruppen zu akzeptieren schien. Diplomaten und Hilfsorganisationen äußerten sich besorgt und sagten, das Überleben der Waffenruhe sei nun ungewiss.

Beamte berichteten von neuen Gewalttaten rund um die Enklave in den letzten Tagen, die die Gespräche über Entwaffnung und künftige Regierungsführung erschwerten. Internationale Vermittler mahnten zur Zurückhaltung, aber die Botschaft des Präsidenten hat die Befürchtung verstärkt, dass die vorübergehende Ruhe enden könnte.

