Israel nach 0:3-Niederlage gegen Italien aus der WM 2026 ausgeschieden

HQ

Es gab viele Gespräche über die Teilnahme Israels an der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer: Während viele Länder die Suspendierung Israels von internationalen Wettbewerben forderten, sagte Donald Trump, ein enger Freund von FIFA-Präsident Gianni Infantino, dass er eine Suspendierung Israels bei der nächsten Weltmeisterschaft, die von den Vereinigten Staaten mitausgerichtet wird, nicht zulassen würde.

Das wird auch nicht nötig sein, denn die israelische Nationalmannschaft ist nach der 0:3-Niederlage gegen Italien heute Abend durch zwei Tore von Mateo Retegui und ein letztes Tor in der 93. Minute von Gianluca Mancini aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Damit hat Israel bei der WM 9 Punkte, hinter Italien (15 Punkte) und Norwegen (18 Punkte). Aber Israel hat ein Spiel mehr absolviert als die anderen, was bedeutet, dass sie nur noch ein Qualifikationsspiel im November haben, anstatt zwei.

Die Gruppe I ist nun eine der spannendsten: Norwegen hat drei Punkte mehr als Italien und eine enorme Tordifferenz von +26, verglichen mit Italiens +10 (vor allem dank Erling Haaland). Im November bestreiten beide zwei Spiele, und das letzte, Italien gegen Norwegen am 16. November (20.45 Uhr), entscheidet, welche Mannschaft sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert und welche die Play-offs übersteht.