EuroLeague und andere europäische Basketballspiele gegen israelische Klubs finden hinter verschlossenen Türen statt

Die Euroleague wird am Dienstag, den 14. Oktober, mit dem vierten Spieltag fortgesetzt, und Hapoel Tel Aviv gastiert in Valencia, Spanien, gegen Valencia Basket, eines der Teams mit einem besseren Start, mit 2 Siegen und 1 Niederlage im europäischen Wettbewerb (plus 2 von 2 Siegen in der heimischen spanischen Liga ACB). Das Spiel, wie viele der Spiele gegen israelische Klubs, wird von Protesten umringt sein, und der Klub hat beschlossen, keine Tickets für das Spiel (Mittwoch, 15. Oktober, 20:45 Uhr MEZ) zu verbuchen.

Laut EFE empfahlen spanische Regierungsbeamte, das Spiel hinter verschlossenen Türen stattfinden zu lassen. Es bleibt abzuwarten, ob sie das Stadion schließen werden, da derzeit darüber gesprochen wird, auch für die Mitglieder von Valencia Basket, aber sicher ist, dass sie sich entschieden haben, keine Tickets zu verschließen, so dass das Stadion sowieso größtenteils leer sein wird.

Es ist nicht der einzige Fall in Spanien: La Laguna Tenerife wird in der Basketball Champions League gegen Bnei Herzliya spielen, und BAXI Manresa, das im EuroCup gegen Hapoel Jerusalem spielt, werden alle hinter verschlossenen Türen stattfinden.