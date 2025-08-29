José Mourinho nach Ausscheiden aus dem Champions League wieder arbeitslos

HQ

José Mourinhos Zeit beim Istanbuler Klub Fenerbahçe S.K. ist zu Ende. Der Verein hat bekannt gegeben, dass "der technische Direktor unserer Profifußball-Mannschaft, Jose Mourinho, der seine Aufgaben ab der Saison 2024-2025 wahrgenommen hat, sich von uns getrennt hat".

"Wir danken ihm für seinen Einsatz für unsere Mannschaft bis heute und wünschen ihm viel Erfolg in seiner zukünftigen Karriere", fügt der Verein in einer Erklärung hinzu, zwei Tage nachdem Fenerbahçe aus demChampions League gegen Benfica ausgeschieden ist... Kurioserweise war es Mourinhos erster Klub als Trainer vor 25 Jahren.

Benfica, ehemaliger europäischer Gigant, als sie den Europapokal der Landesmeister gewannen, Vorgänger von Champions League 1961 (gegen Barcelona) und 1962 (gegen Real Madrid) und fünf weitere Endspiele in den Jahren 1963, 1965, 1968, 1988 und 1990 erreichten, qualifizierten sich über die Play-offs für die Champions League. In der Ligaphase spielen sie unter anderem gegen Real Madrid, Chelsea, Leverkusen und Juventus.

Fenerbahçe, das am Mittwoch mit 0:1 besiegt wurde, spielt stattdessen in der Europa League und wird heute Morgen seinen Rivalen kennen. Mourinho wird die Mannschaft jedoch nicht anführen. Wie geht es für ihn weiter? Er sagte kürzlich, dass er "auf dem Höhepunkt seiner Karriere" zu einer portugiesischen Mannschaft zurückkehren wolle. Der 62-jährige Mourinho hat seit dem Jahr 2000 in zehn verschiedenen Teams gearbeitet.