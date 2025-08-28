Auslosung der UEFA Champions League LIVE: Alle Rivalen von Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG...

HQ

Es ist Zeit für UEFA Champions League Spaß, um mit der Auslosung zu beginnen, bei der entschieden wird, gegen welche Mannschaften jeder Verein antreten wird. Es gibt 36 Mannschaften, die sich für die Ligaphase qualifiziert haben, und jede wird acht Spiele mit acht verschiedenen Mannschaften bestreiten, vier zu Hause und vier auswärts, und nie aus demselben Land, um abwechslungsreichere und spannendere Spiele zu gewährleisten.

Bei der Auslosung, die in Monaco ab 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr BST stattfindet ( nur im Pay-TV gestreamt ), werden die klassischen Kugeln nur einmal verwendet, um die Mannschaften aus Topf 1 auszuwählen, der Rest erfolgt automatisch über den Computer.

Die Mannschaften wurden in vier verschiedene Töpfe eingeteilt, abhängig von ihrem UEFA-Koeffizienten, wobei jede Mannschaft gegen zwei Gegner aus jedem Topf antritt, um sicherzustellen, dass alle eine weitgehend ausgeglichene Ligaphase haben, in der zwei Mannschaften aus Topf 1 antreten, mit Top-Teams wie Real Madrid, PSG, Liverpool oder Barcelona, sowie zwei Mannschaften aus den unteren Kategorien. einschließlich Topf 3 und 4, wo wir Teams aus Kasachstan (Kairat), Aserbaidschan (Qarabağ FK), Norwegen (Bodø/Glimt) oder Zypern (Pafos) finden.

Wir werden über die Bekanntgabe der Rivalen durch die UEFA während einer Veranstaltung, die etwa eine Stunde dauern wird, auf dem Laufenden halten.

Auslosung der Champions League. Live-Updates:

18:05: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin verleiht Chelsea eine Auszeichnung für ihre "Leistung", alle UEFA-Wettbewerbe (einschließlich Champions League, Europa League und Conference League) gewonnen zu haben, was sicherlich auffällig ist, aber bedeutet, dass Chelsea für ein paar Saisons nicht gut genug war, um sich für die Champions League zu qualifizieren, was viel schikanierte, viel schlechter platzierte Rivalen in der Conference League im letzten Jahr. Aber herzlichen Glückwunsch, Chelsea!

18:15: Zlatan Ibrahimovic erhält den Ehrenpreis. Dieses Jahr ist er auch auf dem Cover von EA FC 26 zu sehen. Kaká geht auch auf die Bühne.

18:25: Die Ziehung beginnt ordnungsgemäß. Eine Erinnerung daran, dass es mit einem Computer erstellt wurde und die Ergebnisse völlig zufällig sind, egal wie es aussieht. Vier Spiele (H, Heim) und vier (A, auswärts). Los geht es...

BAYERN MÜNCHEN: Chelsea (H), PSG (A), Club Brügge (H), Arsenal (A), Sporting (H), PSV (A), Union SG (H), Pafos (A)

CHELSEA: Barcelona (H), Bayern (A), Benfica (H), Atalanta (A), Ajax (H), Napoli (A), Pafos (H), Qarabag (A)

REAL MADRID: Manchester City (H), Liverpool (A), Juventus Turin (H), Benfica (A), Marseille (H), Olympiacos (A), Monaco (H), Kairat Almaty (A)

Auslosungstöpfe der Champions League:

Topf 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Inter Mailand, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

Topf 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

Topf 3: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marseille

Topf 4: F.C. København, AS Monaco, Galatasaray, Union St.-Gilloise, FK Qarabag, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty