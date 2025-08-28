Europa League 2025/26: Alle Teams haben sich bisher für den Wettbewerb qualifiziert (LIVE aktualisiert)

HQ

Die UEFA Europa League 2025/26 steht kurz vor dem Abschluss des Qualifikationsprozesses, der am 10. Juli nach vier Runden, einschließlich der Play-offs, die zwischen dem 21. und 28. August ausgetragen wurden, begann. Im Rahmen des Prozesses werden die letzten 11 Mannschaften ermittelt, die aus der vollständigen Liste der in diesem Jahr teilnehmenden Vereine übrig geblieben sind.

36 Mannschaften werden teilnehmen: Einige haben sich vor Monaten durch ihre Ergebnisse in der heimischen Liga qualifiziert, andere haben sich qualifiziert, nachdem sie gestern ihre Play-offs in der Champions League verloren haben, und die restlichen 12 qualifizieren sich über diese Play-off-Phase, die heute stattfindet, mit elf Spielen, die um 17:00 Uhr MESZ, 16 Uhr BST und andere um 21:00 Uhr MESZ, 20 Uhr BST.

Nun, 12 Mannschaften qualifizieren sich auf diese Weise, aber eine von ihnen hat es bereits geschafft: Brann, der AEK Larnaca gestern Abend mit 6:1 nach Hin- und Rückspiel besiegte, da das Spiel früher ausgetragen wurde, und Larnaca in die Conference League schickte.

Wir werden die Informationen im Laufe des Spieltags aktualisieren, wenn neue Teams in die Europa League 2025/26 einsteigen.

Alle Mannschaften, die sich für die UEFA Europa League 2025/26 qualifiziert haben:



England : Aston Villa, Nottingham Forest

Italien : Bologna, Rom

Spanien : Real Betis, Celta

Deutschland : Stuttgart, Freiburg

Frankreich : Lille, Lyon, Nizza*

Niederlande : Feyenoord*, Go Ahead Eagles

Portugal : Porto

Türkiye : Fenerbahçe*

Tschechien : Viktoria Pilsen*

Schottland : Celtic*, Rangers*

Schweiz : Basel*

Österreich : Salzburg*, Sturm Graz*

Serbien : Crvena Zvezda*

Kroatien : NK Dinamo

Norwegen : Brann**

Ungarn: Ferencváros*



*Mannschaften, die sich durch eine Niederlage in den Play-offs der Champions League qualifiziert haben

**Mannschaften, die sich über die Play-offs der Europa League qualifiziert haben

Denken Sie daran, dass, sobald jeder Verein heute entweder für die Europa League oder die Conference League qualifiziert ist (die Verlierer heute), die Auslosung morgen, am Freitag, zur gleichen Zeit für beide Wettbewerbe stattfindet.

Danach werden die acht Spiele der Europa League-Phase auf folgenden Plätzen ausgetragen:



1. Spieltag: 24. & 25. September 2025



2. Spieltag: 2. Oktober 2025



3. Spieltag: 23. Oktober 2025



4. Spieltag: 6. November 2025



5. Spieltag: 27. November 2025



6. Spieltag: 11. Dezember 2025



7. Spieltag: 22. Januar 2026



8. Spieltag: 29. Januar 2026

