Benfica kämpft heute Abend in der Champions League ums Überleben... gegen Mourinhos Fenerbahçe

HQ

Die Qualifikations-Play-off-Runden der Champions League enden heute, Mittwoch, 27. August, wobei noch vier Plätze für die Ligaphase zu vergeben sind. Drei Mannschaften haben sich am Dienstag ihren Platz in der Champions League verdient: Kairat aus Kasachstan, Pafos aus Zypern und Bodo/Glimt aus Norwegen. Und vier weitere werden heute entschieden, darunter eine der historisch besten Mannschaften des Europapokals, Benfica.

Sport Lisboa e Benfica aus der portugiesischen Hauptstadt sicherte sich keinen Platz in der Champions League, da sie nur zwei Punkte hinter dem Sieger der Primeira Liga, Sporting Lissabon, landeten, was bedeutete, dass sie sich ihren Platz in den Play-offs verdienen mussten. Und sie haben eine harte Strategie, Fenerbahçe. In der Türkei gab es im Hinspiel ein 0:0-Unentschieden, was bedeutet, dass heute alles entschieden wird, um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST, im Estádio da Luz.

Benfica ist historisch gesehen eine der besseren Mannschaften im Europapokal, gewann 1961 (Barcelona) und 1962 (Real Madrid) und erreichte fünf weitere Male das Finale, 1963, 1965, 1968, 1988, 1990. Seitdem ist zwar eine Weile her, aber der Klub aus Lissabon liegt damit immer noch auf dem achten Platz der Top Ten der Teams aus dem Europapokal der Landesmeister/Champions League.

Ihr Rivale wird jedoch kein Geringerer als Fenerbahçe sein... trainiert von José Mourinho, dem portugiesischen Trainer, dessen Trainerkarriere im Jahr 2000 bei Benfica Lissabon begann, auch wenn er einige Jahre später mit Porto größere Erfolge feierte. Vor kurzem hat 'Mou' seine Absicht bekundet, nach Portugal zurückzukehren... Er bleibt aber vorerst Trainer der türkischen Mannschaft, deren bestes Abschneiden in der Champions League das Erreichen des Viertelfinales 2007/08 war.

Alle Champions-League-Play-offs für Mittwoch, 27. August



Qarabağ vs Ferencváros (18:45 MESZ, Gesamtergebnis3-1)



Kopenhagen - Basel (21:00 Uhr, Gesamtergebnis 1:1)



Benfica vs Fenerbahçe (21:00 Uhr, Gesamtergebnis 0:0)



Club Brugge vs Rangers (21:00 Uhr, Gesamtergebnis 3:1)



Nach den heutigen Partien findet am 28. August um 18:00 Uhr die Auslosung für die Champions League statt. Die Verlierer der Play-offs ziehen stattdessen in die Europa League - Ligaphase ein.