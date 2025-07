José Mourinho kündigt Rückkehr nach Portugal "auf dem Höhepunkt meiner Karriere" an

HQ

Der 62-jährige José Mourinho, der derzeit beim türkischen Klub Fenerbahçe spielt, wird sich nicht von seinem Traineramt zurückziehen, bevor er in sein Heimatland Portugal zurückkehrt. Das sagte er in einem Interview mit SportTV (via Footmercato), als er gefragt wurde, ob er eine Rückkehr nach Portugal in Betracht ziehen würde. Und er hat große Pläne für Portugal, und zwar nicht, um seine Karriere zu beenden, sondern umgekehrt:

"Ich werde auf jeden Fall nach Portugal kommen. Es ist noch nicht passiert, aber es wird passieren. Nicht, weil ich mich dem Ende nahe fühle, sondern weil ich weit davon entfernt bin. Ich möchte auf dem Höhepunkt meiner Karriere nach Portugal kommen, gesund und in voller körperlicher und geistiger Verfassung. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen", sagte er nach einem Freundschaftsspiel zwischen Portimonense und Fenerbahçe, einem 2:1-Sieg für Mous Team als Gast.

In seiner langen Trainerkarriere hat Mourinho in 25 Jahren zehn verschiedene Teams durchlaufen. Vor allem von den gewonnenen Trophäen, Porto (zweimaliger Gewinn der Meisterschaft und bemerkenswerterweise 2004 die Champions League), Inter Mailand (Gewinn der Champions League 2010 und zwei Meistertitel), Chelsea (Gewinn der Premier League in zwei Stints, 2005, 2006 und 2015), Real Madrid (Gewinn der LaLiga 2012), Manchester United (Gewinn der Europa League 2017) und Roma (Gewinn der Conference League 2022).

Was Mourinho jedoch nicht sagte, war, welche Mannschaft er gerne trainieren würde. Er hat bereits bei zwei der größten des Landes, Benfica und Porto, sowie bei U.D. Leiria, derzeit in der zweiten Liga, gearbeitet. Allerdings hat er die Nationalmannschaft noch nie trainiert...