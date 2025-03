"Größter Respekt", "er ist besser als ich"...: Ancelotti und Simeone tauschen vor dem Euroderby Schmeicheleien aus

HQ

Die zweite Runde des "Euroderbys" zwischen Real Madrid und Atlético de Madrid findet heute Abend im Metropolitano statt, ohne klare Favoriten. Real Madrid hat ein Tor Vorsprung, aber das tat Liverpool gestern auch, und sie spielten sogar zu Hause: Atlético verbessert sich und wird im Metropolitano viel aggressiver, und Real Madrid ist in letzter Zeit unausgeglichen, mit Bedenken hinsichtlich der Leistung von Mbappé und Vinícius und sogar der professionellen Beziehung.

Es wird wie immer ein hitziges Spiel werden, das die Stadt spaltet, zwischen zwei starken Mannschaften, die es verdient hätten, im Wettbewerb weiter zu kommen - wie es bei Liverpool und PSG der Fall war. Bevor der Ball jedoch ins Rollen kommt, gibt es einen totalen Sportsgeist zwischen dem erfahrenen Trainer Simeone - der die Mannschaft schon ungewöhnlich lange (seit Dezember 2011) an der Spitze steht, und Ancelotti, der mehr Titel gewonnen hat als jeder andere Trainer im Verein.

Sportsgeist zwischen Simeone und Ancelotti vor dem kritischen "Euroderby"

"Ich habe größten Respekt vor ihm als Trainer, er ist fantastisch und wir haben ähnliche fußballerische Ideen", sagte Ancelotti in der Pressekonferenz, der ihn als Top-Fußballtrainer bezeichnete. Er versicherte auch, dass Mbappé und Vinícius sich sehr gut verstehen. "Ich habe nichts von dem gesehen, was du siehst", sagte er über Gerüchte über eine schlechte Beziehung.

Konkret fragten Reporter Simeone, ob er auch glaube, dass beide ähnlich seien, und er glaubt, dass dies auf ihre Erfahrungen in Italien zurückzuführen sei. "Ich habe viel Zeit in Italien verbracht, er ist in Italien geboren, und ich denke, die Gründe sind grundlegender und basieren auf Erfahrungen im italienischen Fußball als Spieler und als Trainer."

"Ja, es mag einige Ähnlichkeiten geben, aber es ist klar, dass Ancelotti viel besser ist als ich", schloss er.

Der Argentinier glaubt auch, dass seine Mannschaft einen kollektiveren Ansatz hat als die Individualität von Real Madrid, die sich normalerweise auf die Qualität ihrer Top-Spieler verlässt, um den Unterschied zu machen.