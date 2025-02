Heute Abend findet das hitzigste Madrider Derby seit Ewigkeiten statt

HQ

Ein Madrider Derby, das Spiel zwischen Real Madrid und Atlético de Madrid, findet heute Abend im Rahmen des 23. Spieltags der LaLiga statt. Dieses Spiel ist nach dem Clásico wohl das wichtigste Fußballspiel im spanischen Fußball und trifft auf die beiden größten Mannschaften der spanischen Hauptstadt, eine Rivalität, die die Stadt in zwei Hälften teilt und manchmal über die sportlichen Angelegenheiten hinausgeht.

Dieses Mal ist das Spiel, das im Bernabéu ausgetragen wird, interessanter denn je, denn der Sieger übernimmt die Führung in LaLiga: Real Madrid hat 49 Punkte, Atlético 48. Im letzten Aufeinandertreffen erkämpfte sich Atlético in letzter Minute ein 1:1-Unentschieden.

Abgesehen von der rein sportlichen Bedeutung findet das Spiel jedoch in einer hitzigeren Atmosphäre statt als sonst, nachdem Real Madrid Anfang dieser Woche einen Brief veröffentlicht hatte, der fast eine Kriegserklärung an das "korrupte" Schiedsrichtersystem in Spanien war, da es glaubte, dass die Schiedsrichter dem Verein absichtlich schaden. Eine Beschwerde, die innerhalb der LaLiga für große Empörung sorgte (ihr Präsident behauptete, Real Madrid habe "den Verstand verloren" und die meisten Vereine.

Aber kein Verein war so zornig wie Atlético de Madrid, das beschlossen hat, mit Ironie gegen die "missbräuchliche" Macht von Real Madrid zu protestieren, indem es eine "Erklärung" veröffentlichte, in der es heißt, dass sie "der gesamten Schiedsrichtermannschaft, ihren Familien und Freunden unsere volle Unterstützung und Solidarität ausdrücken wollen". "Das sind sehr schwierige Tage für die Fussballgemeinschaft, bleibt stark."

Zuvor hatten sie einen Comic gepostet, in dem Ikea für "Derby-Anweisungen" parodiert wurde, darunter "Schritt 4: Benutze deinen Arm von Medienfreunden, um dein Geschwafel zu verbreiten". Und auf dem spanischen Account posteten sie Synonime von "einschüchtern", "zwingen", "schikanieren", "beeinflussen"...

In der Zwischenzeit reagierte der Social-Media-Account von Real Madrid nicht auf die Verspottungen, aber einige Madrid-Fans hängten ein Banner in die Betlway Road von Madrid, auf dem stand: "eternos segundones ", "forever second-best".

Sicherlich ein harmloseres Banner als das, das Atleti-Fans im Jahr 2023 aufgehängt haben und auf dem steht: "Madrid hasst Real" mit einer gehängten Vinícius-Puppe...