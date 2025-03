Sorgen bei Real Madrid trotz Sieg gegen Atleti um Vinícius und Mbappé

HQ

Gemischte Gefühle bei Real Madrid nach dem 2:1-Sieg gegen Atlético de Madrid am gestrigen Abend. Es war einer der härtesten Rivalen, die sie bei Champions League hätten bekommen können, und sie holten einen hart erkämpften Sieg mit einem Tor Vorsprung für das Rückspiel am nächsten Mittwoch, aber trotz des Sieges dominierte die Mannschaft nicht wie gewohnt im Bernabéu, und überließ den Rivalen fast den Ballbesitz, was fast nie passiert (Real Madrid hatte am Ende einen Ballbesitz von 52%, vor allem dank der letzten 20 Minuten).

Es stimmt, dass sich keine der beiden Mannschaften wirklich dominant fühlte und keiner der beiden Torhüter zu viel Stress hatte, aber das konnte man von Atlético im Bernabéu erwarten, da man weiß, dass das Rückspiel in ihrem Stadion ausgetragen wird und dort wahrscheinlich viel aggressiver sein wird. Am Ende wurde das Spiel durch drei einzige Glanzlichter entschieden: einen von Atleti durch den ehemaligen Stürmer von Manchester City, Julián Álvarez, und zwei von Real Madrid: Rodrygo und Brahim. Alle drei Tore waren unglaublich.

Brahim, Rodrygo, der zum MVP ernannt wurde, und Luka Modric, der in den letzten 20 Minuten eingewechselt wurde, als Madrid dominanter war und einem 3:1 sehr nahe kam, sind in diesem Real Madrid normalerweise nur Nebendarsteller. Stattdessen fehlten die Stars: Jude Bellingham spielte nicht auf Strafe, und Vinícius und Mbappé wurden bedauerlicherweise vom Spiel abgehalten. Es könnte noch zu früh sein, den roten "Mbappé-Alarm"-Knopf aus den ersten Monaten der Saison zu drücken, wenn man bedenkt, dass es erst zwei Wochen her ist, als er einen Hattrick gegen Man City erzielte, aber es stimmt auch, dass Mbappé seit einiger Zeit sehr schlechte Leistungen zeigt, und Ancelotti gab es zu: "Sie haben nicht die Qualität gezeigt, die sie haben, aber sie haben die Chance, sie im Rückspiel zu zeigen."

In letzter Zeit gewinnt Real Madrid immer im Bernabéu... gewinnt aber nie auswärts: Sie sind mit einer Reihe von Niederlagen und Unentschieden als Gäste aus der LaLiga ausgeschieden, und Atleti weiß, dass trotz des gestrigen blauen Flecks ein Comeback im Metropolitano mehr als möglich ist.