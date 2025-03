Real Madrid hielt eine Schweigeminute für Javier Dorado ab, den ehemaligen Spieler, der an Leukämie starb, aber Buhrufe waren zu hören

HQ

Am DienstagChampions League wurde im Santiago Bernabéu eine Schweigeminute zum Gedenken an Javier Dorado eingelegt, einem ehemaligen Spieler von Real Madrid, der am 27. Februar im Alter von 48 Jahren an Leukämie verstarb.

Dorado, geboren 1977, war ein Nachwuchsprodukt von Real Madrid, das in den unteren Mannschaften des Vereins begann, bevor er 1999 in der ersten Mannschaft debütierte. Er spielte nicht viel in der ersten Mannschaft, war aber Teil des Kaders, der im Jahr 2000 die Champions League gewann. Den Rest seiner Karriere verbrachte er bei Erst- und Zweitligisten in Spanien, vor allem bei Sporting Gijón, in Asturien im Norden Spaniens sowie auf Mallorca oder Rayo Vallecano.

Leider wurde die Schweigeminute zum Gedenken an ihren ehemaligen Spieler, der viel zu früh starb, von den Buhrufen einiger Fans von Atlético de Madrid überschattet. 4.000 Atleti-Fans waren im Stadion. Auch wenn nur wenige von ihnen buhten, reichte es, um im ganzen Stadion gehört zu werden. Das führte zu einer spontanen Reaktion mit Applaus während des Augenblicks der Stille, um das Zischen zu übertönen. Offenbar stimmte Atletis Trainer Diego Pablo Simeone in den Applaus ein.