Liverpool aus der Champions League, PSG triumphiert im Elfmeterschießen

HQ

Schock in Anfield! Liverpool, der Favorit auf den Gewinn der Champions League, verlor im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain: 1:0, 1:1 nach Hin- und Rückspiel und dann 4:1 im Elfmeterschießen.

Ein Duell epischen Ausmaßes, das letzte Woche begann, als PSG dominierte und zu Hause verlor, und diese Woche mit einer Heimniederlage von Liverpool endete... und PSG dominierte wieder: 55 % Ballbesitz, 21 Schüsse gegen 19 von Liverpool, 8 Schüsse auf das Tor gegen 3 Torschüsse von Liverpool und ein einziges Tor von ihrem Top-Torschützen Ousmane Dembélé, das das Spiel in der Nachspielzeit und im Elfmeterschießen drehte.

Es ist vielleicht nicht fair zu sagen, dass PSG dominiert hat: Es war ein viel ausgeglicheneres Spiel als in der letzten Woche, und beide Mannschaften hatten viele Gelegenheiten, um Tore zu erzielen, mit mehr Toren, die den Pfosten trafen oder knapp am Tor vorbeigingen, als wir zählen können. Liverpool war in den ersten 90 Minuten deutlich präsenter, aber in den 30 Minuten der Nachspielzeit kamen alle Schüsse von PSG... Und einige waren sehr, sehr nah dran. Aber am Ende wurde alles mit Elfmetern gelöst, und trotz einer herausragenden Leistung beider Torhüter, bei denen Alisson Becker einige wichtige Torchancen parierte, parierte Gianluigi Donnarumma zwei Elfmeter gegen Liverpool (das Elfmeterschießen endete 4:1).

Liverpool, das kein einziges Spiel in der Ligaphase verpasste und sich in der Anfangsphase den ersten Platz sicherte, ist nun gegen eine Mannschaft unterlegen, die den 15. Platz belegte und zwei zusätzliche Spiele absolvieren musste, um sich den Einzug in die K.o.-Phase zu sichern. Arne Slot fragt sich wahrscheinlich, ob sich die Mühe gelohnt hat...

In den Champions-League-Spielen am Dienstag besiegte der FC Barcelona Benfica mit 3:1, die Bayern erzielten zwei Tore gegen Bayer Leverkusen (5:0 nach Hin- und Rückspiel) und Inter beendete die Hoffnungen von Feyenoord mit 2:1, 4:1 nach Hin- und Rückspiel.