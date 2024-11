Simeone feiert sein 700. Spiel für Atlético de Madrid, eine der längsten Amtszeiten als Trainer im modernen Fußball

HQ

Selten hält ein Trainer so lange an einem Fußballverein fest wie Diego Pablo Simeone an Atlético de Madrid. Der argentinische Trainer trainiert den spanischen Klub seit Dezember 2011. Am vergangenen Wochenende hat er mit einem Sieg gegen Alavés die 700er-Marke erreicht.

Seit seinem Eintritt in die EU hat Simeone es geschafft, Atleti als dritten spanischen Fußballverein in der europäischen Elite zu festigen. Der Verein spielt regelmäßig in der Champions League, erreichte zweimal das Finale (2014 und 2016) und gewann dreimal die Europa League.

Simeone ist ein rara avis im modernen europäischen Fußball. Jetzt ist es normal, gefeuert zu werden, wenn die Dinge anfangen, nach unten zu gehen. Erst gestern hat Leicester seinen vierten Trainer in vier Jahren entlassen...

Simeone war in guten und schlechten Zeiten bei Atleti. Die letzten Saisons waren in Bezug auf die Ergebnisse nicht die besten (der letzte LaLiga-Titel war 2021), aber Simeone hat vor einer jubelnden Menge in Madrid selbstbewusst "Ja, ich bleibe" gesagt, inmitten von Gerüchten über einen Ersatz.

Einige 'colchoneros' haben noch nie einen Atlético ohne Simeone getroffen, so dass die Aussicht, ihn zu ersetzen, jetzt unvorstellbar ist. Und die Zahlen sprechen für ihn: Von 700 Spielen haben sie 413 gewonnen und nur 131 verloren.