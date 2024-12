"Bei Real Madrid Titel zu gewinnen ist einfacher als anderswo", sagte Ancelotti nach seinem 15. Titel

HQ

Carlo Ancelotti ist der am meisten ausgezeichnete Trainer in der Geschichte des Vereins. Nach seinem gestrigen Sieg beim Intercontinental Cup in Katar hat er nun 15 Titel in Madrid gewonnen und damit den bisherigen Rekordhalter Miguel Muñoz übertroffen.

Muñoz, der Real Madrid 1959 und von 1960 bis 1974 trainierte, gewann neun Ligen, einen Interkontinentalpokal und zwei Europapokale.

Zinedine Zidane ist Dritter in der Rangliste, darunter drei Champions League Titel in Folge zwischen 2016 und 2018.

"Mit Real Madrid Titel zu gewinnen ist einfacher als irgendwo anders", sagte Ancelotti. "Es ist der Verein, bei dem jeder Trainer sein will, weil es der beste der Welt ist."

"Ich konnte mich nicht für eine Trophäe entscheiden. Es ist schwer, sich zu entscheiden, aber La Décima war für mich und für Real Madrid etwas ganz Besonderes. Seit meiner Rückkehr zum Klub würde ich mit dem Champions-League-Sieg in Paris gehen, auch das war etwas Besonderes. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, diese beiden."

Alle Titel, die Carlo Ancelotti mit Real Madrid gewonnen hat

Fünfzehn Titel, die er in seinen beiden Amtszeiten als Trainer von Real Madrid errungen hat, den ersten zwischen 2013 und 2015 und den zweiten von 2021 bis mindestens 2026, wenn sein Vertrag eingehalten wird... Da Gerüchte kursieren, dass er am Ende der Saison ersetzt werden soll, steht Xabi Alonso zur Verfügung.

In seinen ersten Jahren bei Real Madrid gewann er einen spanischen Pokal, einen Champions League, einen europäischen Supercup und eine Klub-Weltmeisterschaft.

In seiner jetzigen Amtszeit gewann er einen spanischen Pokal, zwei Meistertitel, zwei spanische Supercups, zweiChampions League, zwei europäische Supercups, eine Klub-Weltmeisterschaft und diesen ersten Interkontinentalpokal, der die alte Klub-Weltmeisterschaft ersetzte.

Bisher kann Real Madrid in dieser Saison bis zu vier weitere Titel gewinnen, beginnend mit dem spanischen Supercup im Januar, gefolgt von der üblichen - und natürlich viel schwieriger zu gewinnenden - Liga, derCopa und der Champions League und dann im Juli der neuen, überarbeiteten FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die von nun an alle vier Jahre ausgetragen wird. im Spiegel der Nationen-Weltmeisterschaft.

Abgesehen von Real Madrid hat Carlo Ancelotti in fast 30 Jahren als Trainer für Teams wie Milan, Chelsea, PSG und Bayern viele weitere Titel gewonnen. Dazu gehören zwei weitere Champions-League-Titel mit Milan, was ihn zum erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des UEFA-Wettbewerbs macht.

Ein weiterer Meilenstein ist, dass Carlo Ancelotti der einzige Trainer ist, der in den fünf europäischen Top-Ligen (LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A und Ligue 1) einen Meistertitel gewonnen hat.