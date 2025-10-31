Fenerbahçe verlegt Euroleague-Basketballspiele gegen israelische Mannschaften wegen Sicherheitsbedenken nach München

HQ

Fenerbahçe S.K., türkischer Basketballverein aus Istambul, aktueller Meister der Euroleague, wird seine Heimspiele gegen israelische Klubs aus Sicherheitsgründen nach München verlegen. Fenerbahçe wird am 11. November zwei Heimspiele gegen Maccabi Tel Aviv und am 13. November gegen Hapoel Tel Aviv austragen, aber nicht in Instambul, sondern in München.

Die Teilnahme israelischer Vereine an europäischen Wettbewerben führt oft zu Protesten und Demonstrationen, wenn diese Vereine in europäische Städte reisen. Die Vereine haben unterschiedliche Ansätze gewählt, wie z. B. die Reduzierung der verkauften Tickets oder das Spielen hinter verschlossenen Türen. Die Türkei, die ein sehr schlechtes Verhältnis zu Israel hat, steht dem hebräischen Land seit ihrer Invasion in Palästina im Oktober 2023 sehr kritisch gegenüber. Der Friedensvertrag, der diesen Monat unterzeichnet wurde, wurde mehrfach gebrochen, da Israel weiterhin Luftangriffe über Gaza fliegt und seit dem "Waffenstillstand" Dutzende Menschen getötet hat.

"In Übereinstimmung mit dieser vorsorglichen Entscheidung wurde nach Recherchen und Diskussionen, die von unseren Club- und EuroLeague-Offiziellen durchgeführt wurden, entschieden, dass der SAP Garden die Spiele in München, Deutschland, ausrichten wird, das von den lokalen Behörden die Genehmigung erhalten hat, diese Spiele auszurichten, zu den relevanten Terminen geeignet ist und die EuroLeague-Spielkriterien erfüllt", sagte Fenerbahçe.

Anfang des Monats entschied die Euroleague, dass es für Gastvereine sicher ist, nach Israel zu reisen, um dort Auswärtsspiele zu bestreiten.

