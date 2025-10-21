Die EuroLeague wird es israelischen Klubs ermöglichen, in ihre Heimstätten zurückzukehren und "den jüngsten Friedensplan mit Optimismus und Hoffnung zu begrüßen"

HQ

Die EuroLeague hat bestätigt, dass israelische Basketballvereine, die an dem Wettbewerb teilnehmen, ihre Heimspiele ab Dezember 2025 zum ersten Mal seit Oktober 2023 wieder in Israel austragen dürfen. Der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas, obwohl immer noch fragil, hat überzeugt, dass der Wettbewerb zur Normalität zurückkehrt, obwohl "die Euroleague Basketball die Entwicklungen weiterhin sorgfältig beobachten und in engem Kontakt mit lokalen und ausländischen Behörden, Gastmannschaften und allen relevanten Organisationen stehen wird, um sicherzustellen, dass die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligten oberste Priorität haben."

Nach Kriegsbeginn trugen israelische Klubs ihre Heimspiele sowohl in der EuroLeague als auch im zweitklassigen EuroCup wie Serbien an neutralen Orten aus. Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags in diesem Monat baten israelische Klubs darum, ihre Heimspiele wieder in Israel austragen zu dürfen. Das sind Maccabi Tel Aviv und Hapoel Tel Aviv in der EuroLeague und Hapoel Bank Yahav Jerusalem in der EuroCup.

"Die Euroleague Basketball und ihre teilnehmenden Vereine begrüßen den jüngsten Friedensplan mit Optimismus und Hoffnung. Die Organisation bekräftigt ihren Glauben an die Kraft des Basketballs, Menschen und Gemeinschaften zusammenzubringen, und ihr Engagement, durch die gemeinsamen Werte Sport, Respekt und Einheit zum Frieden beizutragen", so die EuroLeague.

Diese Klubs werden wahrscheinlich immer noch auf heftige Gegner stoßen, wenn sie im Ausland spielen, wie es diese Woche mit der Fußballmarke Maccabi Tel Aviv in der Europa League geschehen ist.