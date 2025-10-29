Israel sagt, es werde die Waffenruhe wieder aufnehmen, nachdem am Dienstag bei Luftangriffen 91 Menschen in Gaza getötet wurden

HQ

Israel hat angekündigt, dass es die Waffenruhe einen Tag nach der Ermordung von 91 Menschen in Gaza am Dienstag wieder aufnehmen wird, was die israelischen Verteidigungskräfte als Reaktion auf die Verletzung des Waffenstillstandsabkommens durch die Hamas rechtfertigten, als ein israelischer Soldat von militanten Palästinensern getötet wurde.

Die IDF teilte mit, dass bei den Angriffen am Dienstag "Dutzende von terroristischen Zielen getroffen und Terroristen neutralisiert wurden". Nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes starben am Dienstag 91 Menschen, darunter 24 Kinder und sieben Frauen. Einige der Angriffe richteten sich gegen Flüchtlingslager.

"Nichts wird den Waffenstillstand gefährden", sagt Donald Trump

"Die IDF wird das Waffenstillstandsabkommen weiterhin aufrechterhalten und entschlossen auf jede Verletzung reagieren", sagte das israelische Militär in einer Erklärung. Mehr als zwei Wochen nach dem Waffenstillstandsabkommen hat Israel den Waffenstillstand mehrmals gebrochen und als Vergeltung die Luftangriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen, wobei es die Hamas beschuldigt, das Abkommen verletzt zu haben, mit Angriffen auf israelische Soldaten und zurückkehrende Leichen, die nicht den 13 israelischen Geiseln gehören, die sich noch in Gaza befinden.

Donald Trump, der über die jüngsten israelischen Angriffe auf Gaza informiert war, sagte, Israel habe das Recht, zurückzuschlagen, nachdem "sie einen israelischen Soldaten ausgeschaltet haben". "Nichts wird den Waffenstillstand gefährden. Man muss verstehen, dass die Hamas nur ein sehr kleiner Teil des Friedens im Nahen Osten ist, und sie muss sich benehmen."