Maccabi Tel Aviv lehnt Auswärtstickets für das Spiel von Aston Villa in Großbritannien ab, "weil sie harte Lektionen gelernt haben"

Der Fußballverein Maccabi Tel Aviv hat in einer Erklärung alle Auswärtstickets für seine Fans für das bevorstehende Europa-League-Spiel gegen Aston Villa am Donnerstag in Birmingham abgelehnt. "Das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Fans stehen an erster Stelle, und nach den harten Lektionen, die wir gelernt haben, haben wir die Entscheidung getroffen, jegliche Zuteilung im Namen der Auswärtsfans abzulehnen", sagte der Verein.

Zunächst beschloss der englische Klub, Besuchern den Zutritt zum Stadion zu verbieten, um gewalttätige Zusammenstöße zu vermeiden, und folgte damit den Empfehlungen der örtlichen Sicherheitsberatungsgruppe. Der britische Premierminister Keir Starmer kritisierte diese Entscheidung und bezeichnete sie als falsche Entscheidung: "Wir werden keinen Antisemitismus auf unseren Straßen tolerieren."

Es gab Diskussionen, diese Entscheidung rückgängig zu machen, aber bevor dies geschehen sollte, beschloss Maccabi Tel Aviv, jede Einladung abzulehnen. Der israelische Klub würdigte die Bemühungen der britischen Regierung und der Polizei und sagte, er sei dankbar für die Unterstützungsbotschaften in der gesamten Fußballgemeinschaft und Gesellschaft.

"Unser Kader der ersten Mannschaft besteht aus muslimischen, christlichen und jüdischen Spielern, und auch unsere Fangemeinde überwindet die ethnischen und religiösen Grenzen. Wir haben auch unermüdlich daran gearbeitet, den Rassismus innerhalb der extremeren Elemente unserer Fangemeinde auszumerzen", sagte der Verein. "Es ist klar, dass verschiedene tief verwurzelte Gruppen versuchen, die Fangemeinde von Maccabi Tel Aviv zu verleumden, von denen die meisten nichts mit Rassismus oder Rowdytum zu tun haben, und vereinzelte Vorfälle für ihre eigenen sozialen und politischen Zwecke ausnutzen."

Der Verein bezieht sich auf das, was er als falsches und verzerrtes Bild von gewalttätigen Fans bezeichnet, sowie auf die Intervention von "spaltenden Figuren mit abscheulichen Ansichten, die keinen Platz im Fußball haben", die den Verein nicht repräsentieren.

"Als Ergebnis der hasserfüllten Unwahrheiten wurde eine vergiftete Atmosphäre geschaffen, die die Sicherheit unserer Fans, die teilnehmen möchten, sehr in Frage stellt", sagte Maccabi Tel Aviv und schloss das Statement mit den Worten, dass sie hoffen, dass sich die Umstände ändern, um in naher Zukunft in Birmingham spielen zu können.