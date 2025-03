Fatal Fury: City of the Wolves zeigt Cristiano Ronaldo als spielbaren Charakter

HQ

Die Nachricht von einem neuen Fatal Fury nach mehr als 20 Jahren war eine der Ankündigungen des Jahres für Kampfspiel-Fans. City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X/S. Auch wenn es aufgrund der fehlenden Veröffentlichungen in diesem Jahrhundert nicht so lange läuft wie andere Kampfspiel-Franchises, wussten viele Spieler die Nachricht zu schätzen. Außerdem zeigten sie gestern den Trailer für den Kämpfer, den viele von uns aus seinen Social-Media-Posts gespürt haben.

Kein Geringerer als Cristiano Ronaldo, unter anderem die Legende von Real Madrid und der portugiesischen Nationalmannschaft, der derzeit für Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt. Der fünffache Ballon d'Or- und UEFA-Champions-League-Gewinner kommt mit einem Kampfstil, der an Sanji und seine Kicks von One Piece erinnert, aber mit einem Fußball aus purer Energie. Dies scheint ein Marketing-Schachzug zu sein, um mehr junge Spieler anzuziehen, die mit Cristiano vertraut sind, aber auch mit so vielen der von SNK entwickelten Videospiele.

Weniger als einen Monat vor der Veröffentlichung des neuen Spiels der Franchise haben wir bereits Kämpfer wie Rock Howard, Terry Bogard, Kevin Rian und Vox Reaper bestätigt, obwohl wir später vielleicht die eine oder andere Überraschung erleben werden, wer weiß.

Was denkst du über den Kampfstil von CR7? Wir überlassen Ihnen den Trailer unten.