Rock Howard beteiligt sich an der Kopfspalterei in Fatal Fury: City of the Wolves

Neue Bestätigung für den voraussichtlich Anfang 2025 erscheinenden Kampftitel Fatal Fury: City of the Wolves. SNK hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der den nächsten Kämpfer zeigt, der sich dem Straßenkampf anschließt: Rock Howard.

Howard ist ein alter Bekannter aus der Fatal Fury-Reihe, der in Fatal Fury 3: Road to the Final Victory debütierte und Terry Bogards bester Freund wurde. Später trat er als spielbarer Protagonist in Garou: Mark of the Wolves auf und wirkte in jüngerer Zeit an King of Fighters XV mit. Jetzt ist er an der Reihe, nach Hause zurückzukehren.

Rock Howard wird sich Terry Bogard, Kevin Rian, Vox Reaper und den anderen anschließen, wenn Fatal Fury: City of the Wolves Anfang nächsten Jahres auf PC, PS4, PS5 und Xbox Series erscheint.