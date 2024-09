Sie haben nicht danach gefragt, aber Cristiano Ronaldo kommt zu Fatal Fury: City of the Wolves

HQ

In einer wirklich bizarre Wendung der Ereignisse werden SNK und Fußballlegende Cristiano Ronaldo in naher Zukunft aufeinandertreffen. Der ehemalige Spieler von Real Madrid, Manchester United, Juventus und aktuell bei Al-Nassr sowie der portugiesischen Nationalmannschaft wird in irgendeiner Form in die Kampfspielreihe Fatal Fury als Teil des Spiels Fatal Fury: City of the Wolves integriert.

Das Ausmaß des Crossovers scheint im Moment geheim gehalten zu werden, aber im Teaser-Social-Media-Video wird uns einfach gesagt, dass "ein legendärer Spieler einem legendären Spiel beitritt".

Was wir zu wissen scheinen, ist, dass der Crossover bereits am 25. April 2025 Realität werden wird, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2025 mit festeren Terminen rechnen können.

Werbung: