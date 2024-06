Fatal Fury: City of the Wolves Entwickler erklären den neuen Charakter Vox Reaper

HQ

Auf dem Summer Game Fest haben wir die Ankündigung von Fatal Fury: City of Wolves gesehen, dem ersten Spiel der Franchise seit langem, und damit haben wir die Enthüllung einiger Charaktere erhalten, die dem Roster beitreten werden.

Während unseres Interviews mit Chief Producer Yasuyuki Oda, Producer Joshua Weatherford und Art Supervisor Nobuyuki Kuroki haben wir es geschafft, einige Details über den brandneuen Charakter Vox Reaper und die zurückkehrende Bijanee zu erfahren.

"Natürlich hatten wir Bijanee, die ein wiederkehrender Charakter aus dem vorherigen Spiel ist, und sie war in KOF XV und so, also haben wir sie im Grunde genommen und ihren Charakter ein bisschen mehr entwickelt, ein bisschen mehr zu ihrem Spielplan hinzugefügt und einfach auf dem aufgebaut, was bereits da war. ", sagte Oda.

"Bei Vox Reaper, dem völlig neuen Charakter, ist er der Schüler des Grants aus dem vorherigen Spiel, also führt er die Fackel von ihm weiter, indem er einige seiner Moves einsetzt, aber auch viele neue Elemente hat, die so konzipiert sind, dass sie zur aktuellen Kampfspiel-Generation der modernen Generation passen."

Wir sind sicher, dass wir noch viele weitere Kämpfer - sowohl neue als auch wiederkehrende - in Fatal Fury: City of the Wolves sehen werden. Wenn Sie mehr Details zum Spiel wünschen, finden Sie unten unser Interview: